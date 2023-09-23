США призначили наглядача за виділеними грошима Україні: як він працюватиме

США активно підтримують Україну у її боротьбі за свою свободу. Нещодавно президент Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги. Окрім того, США призначили наглядача за грошима, які виділяють Україні.

Посаду обійняв Роберт Сторч. Він приступить до посадових обов'язків вже 18 жовтня.

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На своїй посаді він співпрацюватиме з:

Державним департаментом США;

наглядовими органами Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Загалом Сторч контролюватиме приблизно 113 мільярдів доларів. Ці гроші США направили Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Сторч вже створив свою команду, яка допомагатиме йому працювати в Україні.

Як США допомагають Україні

Володимир Зеленський зустрівся з Джо Байденом у США 21 вересня. Президент США оголосив про новий пакет допомоги. У нього увійшли: