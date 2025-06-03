Роберта Бровді "Мадяра" призначено командувачем Сил безпілотних систем

Володимир Зеленський оголосив про призначення нового командувача Сил безпілотних систем ЗСУ. Ним став Роберт Бровді, з позивним "Мадяр".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського у вечірньому зверненні.

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Що відомо про нове призначення Роберта Бровді "Мадяра"

Володимир Зеленський розповів, що 3 червня на нараді з військовими, а саме головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим, екскомандувачем Сухопутних військ Михайлом Драпатим і міністром оборони Рустем Умєровим, було погоджено низку призначень.

Зокрема, було вирішено призначити Роберта Бровді з позивним "Мадяр" командувачем Сил безпілотних систем.

За словами президента України, це допоможе зосередитися більше на бойових питаннях.

На сайті Офісу Президента також з'явився указ з призначенням Роберта Бровді на нову військову посаду.



"Мадяр" був призначений командувачем СБС / Скриншот з сайту Офісу Президента

Як прокоментував зміни в Силах безпілотних систем Сухаревський

Вадим Сухаревський прокоментував зміни в Силах безпілотних систем України. Він зазначив, що пишається тим, що мав честь очолювати СБС у перший, найскладніший рік їх становлення.

Водночас на цьому етапі наші бачення щодо подальшого розвитку СБС розходяться з керівництвом. Вважаю чесним і професійним рішенням у цій ситуації завершити свою каденцію на посаді командувача СБС. Залишаю посаду з глибокою вірою в кожного, хто продовжує нести цю ідею далі,

– сказав "Борсук".

Військовий також висловив впевненість, що Сили безпілотних систем, як інноваційна бойова структура, має всі передумови стати системою, що формує нову парадигму війни – і для України, і для світу.

З усім тим, полковник підкреслив, що, як воїн і офіцер, він залишається у строю та продовжує службу в лавах Збройних Сил України. Відомо, що Вадима Сухаревського призначили заступником командувача оперативного командування "Схід".