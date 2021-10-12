Робимо все необхідне, щоб військова місія ЄС була в Україні до кінця року, – Міноборони

Українське міністерство оборони веде активну роботу з розгортання в нашій державі військової місії Євросоюзу. Всі зусилля спрямовані на те, щоб місія запрацювала вже до кінця 2021 року.

Про це сказав міністр оборони України Андрій Таран за підсумками 23 саміту Україна – ЄС.

Важливо У МЗС прокоментували ідею з введенням військової місії ЄС в Україну

Таран зазначив, що Міноборони робить все, щоб вже до кінця року військова дорадчо-тренувальна місія з площини напрацювання юридичної бази перейшла у стан практичної реалізації на користь як Україні, так і ЄС.

За його словами, планується залучення 30 постійних радників від ЄС. Очікується, що завдяки активній участі європейських колег та за результатами інституційного аудиту, у ЗСУ створять багаторівневу систему військової освіти, введуть якісне дистанційне навчання.

Крім того, трансформації мають зазнати:

адміністративні та управлінські процеси,

організаційно-штатні структури військових навчальних закладів,

навчально-матеріальна база.

Реалізація такого проєкту дозволить залучити кращі практики й допомогу у процесі реформування системи військової освіти ЗСУ, що притаманні державам-членам ЄС. У нашому порядку денному дуже чіткі ініціативи, і ті сигнали, які ми подаємо колегам з ЄС, досить позитивно сприймаються,

– наголосив Таран.

Він додав, що кроки, які Міноборони робить під час оборонної реформи, є інструментом зближення з ЄС.

Військова місія ЄС в Україні: що відомо

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель підтвердив, що Україна подала запит на допомогу Євросоюзу у сфері професійної військової освіти.

Раніше німецьке видання Welt повідомило, що ЄС може створити в Україні військову навчальну місію. Принаймні, там розглядають таку можливість. Причиною називають значне загострення військової агресії на Донбасі.

За інформацією ЗМІ, на створенні такої місії наполягають Литва, Латвія, Естонія, Польща, Румунія та Словаччина. Також цю позицію підтримують Швеція та Фінляндія.