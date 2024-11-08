Робимо все, щоб змусити Росію до перемовин на основі міжнародного права, – Зеленський

Володимир Зеленський 8 листопада записав до українців традиційне вечірнє звернення. У ньому глава держави розповів про ситуацію на фронті та роботу з міжнародними партнерами.

Окрім того, президент дав спеціальне доручення для всіх українських вчителів. Мовиться про підтримку їхньої педагогічної діяльності та допомогу.

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Робота з партнерами та розмова з президентом Фінляндії

Володимир Зеленський розповів, що 8 листопада він мав весь день зустрічі й наради в Києві після саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті.

Українська позиція була представлена. І взагалі напрацювання європейської політики на наступний період має бути спільним, скоординованим і таким, що прямо допомагає нашому партнерству у Європі, у Євроатлантиці. Так само як без сильної Америки глобальні справи занепадають, так і без сильної Європи збереження стабільності для європейських народів просто неможливе,

– сказав президент.

Він також підкреслив, що наступний тиждень має також принести відповідні результати – в нашій роботі з партнерами.

Окрім цього, глава держави зазначив, що він говорив сьогодні з Президентом Фінляндії про співпрацю – і двосторонню, і з ширшим колом партнерів.

"Я вдячний Фінляндії за всю оборонну та політичну підтримку, яку ми отримуємо. Вже 26 пакетів військової підтримки. Дякую!" – підкреслив Зеленський.

Він також наголосив, що разом з фінським колегою обговорив перспективи найближчих місяців, а також контакти Фінляндії з іншими державами, з іншими лідерами, які принципово важливі для реального миру для України та всієї Європи.

Робимо все, щоб змусити Росію до нормальних, змістовних перемовин на основі міжнародного права, а не терору,

– зауважив український очільник.

Ситуація на фронті та квартири для військових

Зеленський також зазначив, що заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Фронт. Курахівський напрямок, Покровський напрямок – найскладніші зараз. Військове командування, командування бригад працюють над посиленням позицій", – розповів президент.

Він також підкреслив, що продовжив державну традицію шани до Героїв України – воїнів, які проявили надзвичайну хоробрість і заслуговують на надзвичайну вдячність.

Ще 30 квартир для наших українських Героїв. Воїни й родини воїнів Сухопутних військ, Повітряних сил, ВМС, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій, ТрО, Національної гвардії України, а також працівника ДСНС України в Харківській області – на жаль, загиблого Героя України,

– розповів український лідер.

Зеленський також підкреслив, що в Україні основою політики героїв є наша не тільки пам'ять про тих, хто врятував Україну своєю сміливістю, але й здатність показати державну шану конкретними діями, рішеннями та конкретним піклуванням про українських героїв.

Підтримка для українських вчителів

Володимир Зеленський зазначив, що він дав спеціальне доручення уряду для всієї української школи – для всіх українських вчителів. Це те, що підтримає в наступному році.

Фіксована доплата для всіх педагогічних працівників шкіл: від січня 2025 року – тисяча гривень кожному, від вересня буде збільшення і будуть 2 тисячі гривень. Сьогодні Кабінет Міністрів ухвалив це рішення,

– зазначив президент.

Він наголосив, що в українській владі розуміють, що ресурси нашої держави обмежені, але уряд мусить допомогти людям, які працюють в Україні та, безумовно, для України. Кошти на це, за словами Зеленського, є.

Ба більше, президент наголосив, що урядовці готують зараз також інші рішення, зокрема для зимового пакета підтримки українців, які будуть представлені цього місяця.