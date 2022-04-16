Робить репортажі з Маріуполя: німецький журналіст Томас Репер виявився пропагандистом Кремля

Журналіст та колишній нардеп Сергій Лещенко провів новий брифінг, на якому вкотре розвіював фейки росіян. Цього разу стало відомо про німецького журналіста, який став рупором Кремля.

Зокрема, Лещенко повідомив, що німецький журналіст Томас Репер виявися пропагандистом Кремля, інформує 24 канал.

Зверніть увагу Подоляк скаржиться, що ЄС дає не ту зброю, яка потрібна Україні: ще й надто довго

Німецький журналіст – рупор Кремля

За словами Лещенка, серед "фейкометів", на жаль, можна знайти й представників країн Заходу. Російські пропагандисти рекламують свого колегу Томаса Репера, називаючи його єдиним джерело правдивої інформації про ситуацію в Маріуполі.

У Росії заявляють, що німецький журналіст робить репортажі з Маріуполя, яким за його ж словами, ніхто не вірить, адже у місті немає мейнстрим журналістів, й всі надають перевагу слухати офіційні версії європейських пропагандистів.

Репер також відвідував етер Володимира Соловйова, який є одним із головних пропагандистів Росії. Лещенко додав, що робота Томаса Репера свідчить про те, що вінна інформаційному фронті.

Зокрема, у своїй книзі він рішуче відкидав навіть мінімальну причетність держави-агресорки до збиття малайзійського боїнга у 2014 році. Таку ж позицію він зайняв щодо отруєння росіянами Скрипаля у Великій Британії й інших операцій ГРУ Росії.

Сергій Лещекно додав, що Томас Репер є необхідним рупором державної пропаганди у Росії задля підкріплення своїх слів, як для внутрішнього споживання, а також можливо й для когось за кордоном. Лещенко наголосив, що головна мета Росії не переконати у правдивості власних фейків, а посіяти сумніви у реальній версії подій.

Актуально – Інтерв'ю з банкіром, який став військовим: дивитися відео