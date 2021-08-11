Було спекотно і страшно, – робітник, якого фермер закрив у сушарці, розповів деталі інциденту
Джерело:ТСН
У селі Вербівка Вінницької області трапився скандал. Все тому, що роботодавець закрив у сушарці для фруктів свого працівника. Місцева влада запевняє, що фермер – "адекватний".
Деталі моторошного інциденту на Вінниччині
43-річний Анатолій Кілієвич просидів у металевій коробці у спеку без води та їжі майже добу. Він розповів, що у фермера-ката працює механіком, однак зарплати не бачив вже майже пів року.
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Чоловік зізнався, що ледве вижив у сушарці: "Душно, задуха була. Страшно".
Крики зі складу почула місцева мешканка, яка живе поруч. Вона і прийшла на допомогу Анатолію.
Я підійшла до нього. Кажу: "Як ти, Толя?". Він каже, що тяжко дихати, не може, до вечора не доживе,
– розповіла жінка.
Самотужки визволити чоловіка люди не могли – сушарка була присипана зерном. Місцеві викликали поліцію. Звільнивши Анатолія правоохоронці відвезли його у рідне село за 60 кілометрів від Вербівки.
Фермер постійно знущається з працівників
За словами селян, 58-річний фермер постійно знущається з робітників. Він користується тим, що іншої роботи в селі немає. Тому люди мусять терпіти образи.
"Скільки тут людей у нього було, садив і в погріб і їсти не давав", – зізналася Надія Степанова.
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Водночас у сільраді фермера захищають. Кажуть, що він обробляє 50 гектарів землі й справно платить податки. За катування, мовляв, нічого не чули.
Скарги до нас не надходили. Поганого ми не чули. Орендар, як орендар, нічого поганого не можу сказати. Я навіть в нього працювала бригадиром,
– заявила староста Сніжнянської сільради Тетяна Адамчук.
Деталі інциденту
- Фермер вирішив покарати робітника позбавленням волі за нібито "погано відремонтований трактор".
- У сушарці механік міг лише сидіти, адже все приміщення було у полицях.
- Дії роботодавця кваліфікували як незаконне позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань. Тепер йому загрожує до 5 років ув'язнення.