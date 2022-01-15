Робочі візити Зеленського: скільки поїздок президент здійснив за рік
15 січня 2022 , 17:29
Джерело:Укрінформ
Президент Володимир Зеленський у 2021 році здійснив 13 закордонних візитів. Крім того, 21 раз він вирушав у робочі поїздки до українських областей.
Найчастіше Зеленський їздив на Донбас. У 2021 році президент їздив за кордон частіше, ніж у 2020.
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Закордонні візити президента
Так, у 2020 році Зеленський здійснив за кордон 4 офіційні та 6 робочих візитів, а у 2021 році – 2 офіційні та 11 робочих.
Зауважимо, Зеленський минулого року перебував з візитами в ОАЕ, Катарі, Туреччині, Франції, Польщі, Литві, Німеччині, Молдові, США та Великій Британії.
Поїздки Зеленського по Україні
Натомість по Україні у 2021 році президент їздив менше. У 2020 глава держави здійснив 45, а у 2021 році – 21 робочу поїздку до регіонів України.
Куди їздив Зеленський
- Донецька область – 12 поїздок,
- Луганська – 9,
- Одеська – 6,
- Київська та Харківські – по 5,
- Запорізька – 4.
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