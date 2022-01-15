Робочі візити Зеленського: скільки поїздок президент здійснив за рік

Президент Володимир Зеленський у 2021 році здійснив 13 закордонних візитів. Крім того, 21 раз він вирушав у робочі поїздки до українських областей.

Найчастіше Зеленський їздив на Донбас. У 2021 році президент їздив за кордон частіше, ніж у 2020.

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Закордонні візити президента

Так, у 2020 році Зеленський здійснив за кордон 4 офіційні та 6 робочих візитів, а у 2021 році – 2 офіційні та 11 робочих.

Зауважимо, Зеленський минулого року перебував з візитами в ОАЕ, Катарі, Туреччині, Франції, Польщі, Литві, Німеччині, Молдові, США та Великій Британії.

Поїздки Зеленського по Україні

Натомість по Україні у 2021 році президент їздив менше. У 2020 глава держави здійснив 45, а у 2021 році – 21 робочу поїздку до регіонів України.

Куди їздив Зеленський

Донецька область – 12 поїздок,

Луганська – 9,

Одеська – 6,

Київська та Харківські – по 5,

Запорізька – 4.

Може бути цікаво – Зеленський зустрівся з президентом Азербайджану:

Зеленський 4 січня прибув до Буковелю. Там президент зупинився у висококласному готелі Radisson Blu Resort Bukovel. Однак це була не робоча поїздка, а для відпочинку.