Швеція заявила про передачу Україні систем ППО на майже 113 мільйонів доларів

Швеція надасть Україні системи ППО на суму близько 113 мільйонів доларів США. Передусім мовиться про системи Robot 70 і Tridon Mk2.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал видання Svenska Dagbladet.

Цікаво Чи готові Ірландія та Швеція відправляти свої війська в Україну: міністри дали відповідь

Що відомо про системи ППО, які має передати Швеція

В статті для газети прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, заступник прем'єр-міністра, міністр енергетики, бізнесу та промисловості Ебба Буш і міністр освіти Йоган Персон написали, що оголошують про нову передачу систем ППО Україні у річницю повномасштабного вторгнення Росії.

З огляду на зростальну інтенсивність російських ракетних обстрілів та атак з використанням дронів і бомб, існує нагальна потреба України в засобах протиповітряної оборони,

– зазначено у матеріалі.

Там також наголошено, що система Robot 70 – це перевірений комплекс, який був розроблений та вдосконалений. А Tridon Mk2 може протистояти російським масованим ударам простими безпілотниками та ракетами.

"Це важливо як на випадок продовження бойових дій, так і для забезпечення можливого припинення вогню", – пишуть автори матеріалу.

До того ж в межах міжнародного співробітництва Швеція передасть зенітні ракети, які вже використовують в Україні, а також зенітну зброю, яку можуть носити окремі солдати.

У матеріалі зазначили, що, підтримуючи Україну, Швеція зміцнює власну безпеку та разом із її сусідами входить в десятку найбільших донорів України у світі.

До слова, Володимир Зеленський 21 лютого під час телефонної розмови з Ульфом Крістерссоном наголосив, що він з нетерпінням чекає на 18-й пакет оборонної допомоги від країни. Глава держави також подякував шведському колезі за підтримку та всю військову допомогу.