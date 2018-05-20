Робот дуже правдоподібно демонструє емоції: відео
Американські інженери створили робота, який може дуже правдоподібно виражати емоції. При чому це видно не лише на екрані, який є його обличчям.
Про це пише nplus1.ru.
Так. На екрані-обличчі він демонструє емоції мімікою.
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При цьому він покритий штучною шкірою, на якій можуть виступати пухирці "гусячої шкіри" і шипи, залежно від емоцій. Для цього вони оснастили робота двома панелями, закріпленими з боків. Один вид при великому тиску перетворюється на ґулю, а інший на півсферу але з шипом на кінці.
За допомогою шприців робот може надувати той чи інший вид ґуль.
Робот показує емоції: відео
Джерело: 24 Канал
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