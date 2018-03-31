Робот Софія відмовила Віллу Сміту в його залицяннях: курйозне відео

Робот Софія відповіла відмовою голлівудському актору Віллу Сміту на його запрошення піти на побачення. Вона сказала, що "їм краще залишитись друзями".

Відео із побачення Софії та Вілла було опубліковане на сторінці актора в YouTube.

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Відео-ролик миттєво став популярним серед Інтернет-користувачів. За добу він набрав більше мільйона переглядів.

Варто зазначити, що побачення проходило на Кайманових остравах в готелі з видом на Карибське море. Спочатку Софія відмовилася від бокалу вина, який їй пропонував відомий актор. Потім Сміт розповів роботу анекдот, проте Софія сказала, що жарти її не цікавлять адже "це ірраціональна людська поведінка". Також актор припустив, що роботу може подобатись музика в стилі "хеві метал", але Софія на це не відповіла нічого.

Софія скептично поставилася до спроб флірту з боку Сміта. Вона додала, що знає про фільм "Я, робот", в якому актор зіграв поліцейського, якому довелося битися з армією роботів.

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Під час бесіди Сміт також намагався загравати з роботом, відкрито фліртував та навіть спробробував поцілувати Софію. Проте він отримав відмову зі словами "нам краще залишитися друзями".

Дивіться відео із зустрічі Вілла Сміта та робота Софії

Хто така Софія? Це людиноподібний робот у вигляді жінки, розроблений гонконгською компанією Hanson Robotics. Вона була спроектована таким чином, щоб вчитися і адаптуватися до поведінки людей, а також для праці з ними. Зі створенням нового сучасного робота відбувається переосмислення традиційного сприймання про те, яким повинен бути робот. З Софією проводилися безліч зустрічей по всьому світові. У жовтні 2017 року вона стала підданою Саудівської Аравії і першим роботом в історії, що отримав громадянство будь-якої країни.



Також на презентації в 2016 році Девід Хенсон – засновник компанії Hanson Robotics – запитав робота, чи збирається вона знищити всіх людей. Софія відповіла ствердно. Через рік один з журналістів повторив питання. "Не знищу, якщо ти будеш добрий до мене", – відповіла вона.