В обхід Трампа: політолог пояснив, чому Україна має працювати з Конгресом США

Україні необхідно посилити роботу з Конгресом США та терміново призначити посла у Вашингтоні. Лише постійний тиск американських законодавців здатен змусити Дональда Трампа рахуватися з інтересами Києва.

Про це політолог Віктор Таран розповів в ефірі 24 Каналу. За його словами, активна взаємодія безпосередньо з американськими законодавцями наразі є єдиною правильною тактикою для Києва.

Що змусило Вашингтон відновити передачу даних

Таран пояснив, що у США розгортається серйозний скандал через оприлюднену демократами інформацію про можливі домовленості оточення Дональда Трампа щодо перерозподілу активів, зокрема російського "Лукойла". Водночас усередині Республіканської партії сформувалася фронда, яка блокує виділення 350 мільярдів доларів для Пентагону та вимагає від Білого дому реального тиску на Москву.

Саме цей внутрішньополітичний спротив змусив Вашингтон піти на поступки й частково поновити надання Україні інформації про дрони-камікадзе та важливих розвідувальних даних.

Нам повернули її частково і не на всіх ділянках фронту. Це рішення віддавали із близького оточення Трампа. Маск би ніколи таке рішення самостійно не ухвалив,

– зазначив експерт.

Конгрес як головний важіль впливу

На думку політолога, республіканці зараз ризикують втратити більшість за підсумками виборів, тому саме американські законодавці залишаються ключовим союзником України.

Конгрес є нашим союзником, тому що він буде тиснути, і Трамп під цим тиском буде вимушений давати задню. Конгрес має право ініціювати розслідування щодо діяльності Трампа, зокрема про те, хто дав доручення припинити обмін розвідданими чи відключити Starlink,

– підкреслив Таран.

Для ефективного захисту власних позицій Україні необхідно розгорнути системну комунікаційну кампанію. За словами фахівця, Києву потрібно негайно призначити нового посла у США, залучити діаспору, налагодити діалог з опозиційними силами та знову регулярно запрошувати провідні іноземні медіа в Україну.

Що цьому передувало

У середині жовтня 2026 року США тимчасово призупиняли передачу Україні розвідданих про запуски російської балістики, однак після перемовин Володимира Зеленського з держсекретарем Марко Рубіо обмін було відновлено. Водночас супутниковий зв'язок систем Starlink і Starshield у зоні бойових дій і надалі функціонує з обмеженнями.

Раніше аналітики також попереджали, що через політичну турбулентність у Вашингтоні Києву варто готуватися до можливого обмеження підтримки та збоїв у функціонуванні супутникових систем.