Робота нашої переговорної команди буде скорегована, – Зеленський після масованого удару Росії

Президент 3 лютого провів селектор щодо ситуації в регіонах. Зокрема, обговорили стан в енергетиці після останнього російського удару.

Про це повідомив Володимир Зеленський. Він зазначив, що це була цілеспрямована атака.

Дивіться також Уночі Росія завдала найсильнішого удару по енергетиці з початку 2026 року

Цієї ночі летіли 450 ударних дронів (переважно "Шахеди") та рекордна кількість балістики:

32 балістичні ракети,

ще 11 – інших типів, які заходять на ціль по балістичній траєкторії,

а також 28 крилатих ракет.

Фактично російська армія скористалась американською пропозицією поставити удари на короткострокову паузу не для того, щоб підтримати дипломатію, а для того, щоб просто накопичити ракети й дочекатися найбільш холодних днів року, коли на значній частині території України температури −20 за Цельсієм і нижче…

– зазначив президент.

На жаль, є влучання в об'єкти енергетики. Найбільше постраждала Харківщина, Дніпропетровщина, Київ та область, Вінниччина, Одещина, Запоріжжя.

Кожен такий удар Росії підтверджує, що ставлення в Москві не змінилося: вони так само розраховують на війну та знищення України й не сприймають дипломатію всерйоз. Робота нашої переговорної команди буде скорегована відповідним чином. Слава Україні!

– додав президент.