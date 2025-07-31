У ніч проти 31 липня під російською атакою опинився, зокрема, Київ, де впродовж дня зростає кількість жертв. У Повітряних силах назвали тип ракет, які були запущені ворогом та які українська ППО збиває найкраще.

Росіяни цієї ночі атакували Україну "Шахедами" та ракетами. Про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних Сил Юрій Ігнат в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Які ракети збивають якнайкраще?

Вночі у четвер, 31 липня, Росія атакувала Київ ракетами наземного базування типу "Іскандер-К". За словами Юрія Ігната, найчастіше Україну атакують "Іскандерами-К", Х-101 і "Калібрами". Хоча вони належать до одного класу, ефективність їхнього перехоплення відрізняється.

Найкращі показники зі збиття крилатих ракет це серед Х-101. Далі ракети "Калібр" – збито понад половину. Менше половини – "Іскандер-К",

– повідомили у ПС.

За даними Повітряних сил, з понад 2 500 запущених ворогом ракет Х-101, Україна знищила близько 2 тисяч. Це є найкращим показником серед збиття таких крилатих цілей.

Юрій Ігнат пояснив особливу загрозу "Іскандер-К". По-перше, їх цього разу запустили з Курської області. Це означає, що час підльоту до столиці – мінімальний.

По-друге, росіяни використовують особливу траєкторію польоту повітряних цілей. Зокрема ракети, летять наднизько, по руслах річок, що робить їх перехоплення для ППО складнішим.

Під час сьогоднішньої атаки на Україну протиповітряна оборона знищила 3 з 8 "Іскандерів-К".