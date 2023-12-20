Робота успішна, деталі потім, – Повітряні сили відпрацювали по центру космічного зв'язку у Криму
В ніч на 20 грудня в окупованому Криму було дуже гучно. Українські військові відпрацювали по центру далекого космічного зв'язку повітряно-космічних сил Росії.
Відповідну інформацію в ефірі телемарафону підтвердив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він зазначив, що про наслідки атаки стане відомо пізніше.
Дивіться також Розхитування ЄС, напад на НАТО і втягування Китаю у війну: що радять Путіну аналітики – документ
Вдала робота у Криму
Юрій Ігнат підтвердив, що "ситуація" у Криму стала наслідком роботи Повітряних сил. Українські військові відпрацювали по станції космічного зв'язку, яка базується на окупованому півострові. Вона підпорядковується армії Росії.
Про результати можливо трішки пізніше, але зрештою робота успішна є,
– розповів Ігнат.
За попередньою інформацією, вибухи у Криму пролунали вже зранку – орієнтовно близько 5 години. Приліт нібито був по території 40-го окремого командно-вимірювального комплексу у складі головного випробувального космічного центру імені Титова повітряно-космічних сил Росії.
Повідомлень про загиблих окупантів немає.
Вибухи у Криму
- За повідомленнями партизанів, що діють у Криму, тієї є ночі українці вразили військову частину 28735 – зафіксовано три прильоти. Внаслідок атак на два об'єкти був поранений співробітник прикордонної служби ФСБ, пошкоджена техніка та антена супутникового зв'язку.
- Також 15 грудня окупанти скаржилися на масований наліт дронів на окупований півострів, було декілька вибухів. За словами міноборони Росії, над Кримським півостровом буцімто збили 32 дрони.
- Тривога при цьому чомусь не лунала. Водночас росіяни зненацька перекрили рух через пункт пропуску "Джанкой". Також російська пропагандисти не могли вирішити – їх атакують дронами, чи ракетами. Вони писали, що один з районів перебуває під "сильним ракетним обстрілом супротивника".
- Російські каральні служби в Криму дуже ретельно приховують причини вибухів. Зокрема, після гучних звуків 8 грудня залишилися без газу та електроенергії заводи, які працюють на оборонний сектор Росії. Міноборони Росії ж заявило, нібито "цілі збили".