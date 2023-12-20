Робота успішна, деталі потім, – Повітряні сили відпрацювали по центру космічного зв'язку у Криму

В ніч на 20 грудня в окупованому Криму було дуже гучно. Українські військові відпрацювали по центру далекого космічного зв'язку повітряно-космічних сил Росії.

Відповідну інформацію в ефірі телемарафону підтвердив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він зазначив, що про наслідки атаки стане відомо пізніше.

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Вдала робота у Криму

Юрій Ігнат підтвердив, що "ситуація" у Криму стала наслідком роботи Повітряних сил. Українські військові відпрацювали по станції космічного зв'язку, яка базується на окупованому півострові. Вона підпорядковується армії Росії.

Про результати можливо трішки пізніше, але зрештою робота успішна є,

– розповів Ігнат.

Раніше партизани повідомляли, що для атаки на ціль Повітряні сили використали ракети Storm Shadow. Станція космічного зв'язку розміщувалася в селі Вітине Сакського району.

За попередньою інформацією, вибухи у Криму пролунали вже зранку – орієнтовно близько 5 години. Приліт нібито був по території 40-го окремого командно-вимірювального комплексу у складі головного випробувального космічного центру імені Титова повітряно-космічних сил Росії.

Повідомлень про загиблих окупантів немає.

Вибухи у Криму