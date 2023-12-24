У Лондоні вкрали антивоєнну роботу Бенксі: нахабний інцидент потрапив на відео

У Лондоні невідомі зірвали дорожній знак, який за сумісництвом є антивоєнною роботою знаменитого вуличного художника Бенксі. Зловмисники не посоромилися зробити це прямо серед білого дня під об'єктивами мобільних телефонів.

Саме завдяки цьому вже вдалося знайти та затримати одного з крадіїв. Його відправили під варту.

Дивіться також Їх ідентичності стирають: у Нью-Йорку пройшла акція, присвячена вкраденим українським дітям

Цинічна крадіжка у Лондоні

Майже одразу після представлення, нову роботу британського вуличного художника Бенксі викрали. Картина являла собою дорожній знак STOP з трьома намальованими військовими дронами на ньому. Вони повинні були нагадати жителям міста про щоденні удари росіян по Україні.

Художник Бенксі розмістив у Лондоні антивоєнну роботу / banksy

Через пів години публікації посту, що підтверджує авторство, один з невідомих вибрався на велосипед, після чого болторізом прямо перед перехожими відкріпив знак зі стовпа. Одразу ж чоловік швидко втік з місці подій. Допомогав вчиняти злочин спільник. Очевидцям вдалося зафільмувати на відео нахабну крадіжку.

Крадіжка вуличної антивоєнної роботи у Лондоні: дивіться відео

Завдяки цим роликам правоохоронцям вдалося ідентифікувати принаймні одного зі злочинців. Чоловіка вже затримали та взяли під варту. На місце знятого знаку оперативно поставили новий, щоб вникнути аварійних ситуацій. Згодом, 23 грудня місцева вулична художниця розмістила власну репродукцію зниклої картини Бенксі на цьому місці.

Роботу Бенксі крали й в Україні