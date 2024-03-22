На тлі теракту в Москві в роботі Telegram відбувся збій
У п'ятницю, 22 березня, у роботі Telegram стався масштабний збій. Месенджер довго відправляє повідомлення, виникли проблеми з завантаженням фото та відео.
Про це повідомляють журналісти 24 Каналу. Цікаво, що на масові проблеми користувачі почали скаржитися після того, як у Росії сталася масова стрілянина у торговому центрі "Крокус Сіті Холл".
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Телеграм працює зі збоями
Користувачі скаржаться на різні проблеми. В декого додаток не відкривається, в інших – повідомлення відправляються з затримкою. Окрім того, також виникла проблема із завантаженням фото та відео у месенджері.
Проблеми у роботі фіксують у багатьох країнах, у тому числі – й в Україні. Що стало причиною збою – наразі невідомо.
У роботі телеграму стався збій / Скриншот з Downdetector
Скаржаться на проблеми у роботі телеграму й у Росії. Так у Москві та області росіяни бідкаються, що не можуть надіслати повідомлення. Водночас, все це відбувається на тлі теракту, який стався у ТЦ "Крокус Сіті Холл".
Що відомо про стрілянину у Москві
- Увечері 22 березня у Підмосков'ї у торговому центрі "Крокус Сіті Холл" сталася стрілянина. Невідомі відкрили вогонь перед виступом російського гурту "Пікнік".
- Після стрілянини у "Крокус Сіті Холл" пролунав вибух й спалахнула пожежа. Як пишуть російські телеграм-канали, люди опинилися заблокованими у приміщенні.
- Кількість загиблих продовжує стрімко зростати. Спочатку у мережі повідомили про 12 загиблих, але згодом ця цифра стрімко зросла до 40. Також сотня людей отримала поранення.
- У росЗМІ стверджують, що 4 нападникам, які влаштували стрілянину, нібито вдалося втекти.
- Російська влада заявила, що після подій у ТЦ "Крокус Сіті Холл" у Москві на вихідних будуть скасовані усі масові заходи.
- У Білому домі та ООН вже відреагували на події у Москві. Там наголосили, що у них не було інформації про підготовку цього теракту. Також у США наголошують, що це ніяк не пов'язано із діями Києва, тобто Україна ніяк не причетна до подій у "Крокус Сіті Холлі". Водночас в ООН зазначили, що засмучені повідомленнями про стрілянину під Москвою.