На тлі теракту в Москві в роботі Telegram відбувся збій

У п'ятницю, 22 березня, у роботі Telegram стався масштабний збій. Месенджер довго відправляє повідомлення, виникли проблеми з завантаженням фото та відео.

Про це повідомляють журналісти 24 Каналу. Цікаво, що на масові проблеми користувачі почали скаржитися після того, як у Росії сталася масова стрілянина у торговому центрі "Крокус Сіті Холл".

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Телеграм працює зі збоями

Користувачі скаржаться на різні проблеми. В декого додаток не відкривається, в інших – повідомлення відправляються з затримкою. Окрім того, також виникла проблема із завантаженням фото та відео у месенджері.

Проблеми у роботі фіксують у багатьох країнах, у тому числі – й в Україні. Що стало причиною збою – наразі невідомо.



У роботі телеграму стався збій / Скриншот з Downdetector

Скаржаться на проблеми у роботі телеграму й у Росії. Так у Москві та області росіяни бідкаються, що не можуть надіслати повідомлення. Водночас, все це відбувається на тлі теракту, який стався у ТЦ "Крокус Сіті Холл".

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