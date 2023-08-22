Чим важливе Роботине, куди зайшли ЗСУ: показуємо на карті

Збройні Сили України продовжують просуватися на кількох напрямках фронту. Зокрема, 22 серпня українська армія зайшла до Роботиного Запорізької області.

Українські військові з боєм зайшли до села Роботине, що на Запоріжжі. Контроль над цим населеним пунктом стратегічно важливий для успіху ЗСУ.

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Бої за Роботине тривають

Українські військові зайшли до села Роботине та організували евакуацію місцевих жителів, однак бої усе ще тривають.

Показуємо Роботине на карті бойових дій

Контроль над селом Роботине Запорізької області важливий для українських військових, оскільки просування України в цьому районі дозволяє Силам оборони почати діяти за межами найщільніших російських мінних полів.

Роботине – перший опорний пункт перед звільненням Мелітополя. Деокупацію цього села називають одним із ключових завдань для української армії під час наступу на Півдні.

За 25 кілометрів від Роботиного розташований другий опорний населений пункт – Токмак. Вже за 48 кілометрів від нього Мелітополь. Тобто зараз ЗСУ на відстані 70 кілометрів від Мелітополя.

ЗСУ в Роботиному: останні новини

Українські військові зайшли в Роботине, що в Запорізькій області. Водночас росіяни продовжують обстрілювати його.

У Міноборони розповіли, що воїни 47 бригади, яка з боєм увійшла у село Роботине, організували евакуацію мирних мешканців на БМП "Бредлі". Повідомляється, що наші бійці виконують планову бойову роботу та знищують ворога.

Місцеві мешканці плачуть і дякують нашим воїнам. Вони розповідають: психологічно було дуже важко, зникло світло, вода і хліб. Змогли посадити город, але картоплю копали під обстрілами.

Одна з жінок святкувала день народження в окупації. За її словами, на 52 роки подарунки були розкішні, як на такі умови: пиріжки з шовковицею, три хлібини, букет троянд і пів ящика бубликів, знайдених в окупантів.