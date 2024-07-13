Маємо перші успіхи, – Сирський зробив заяву щодо застосування бойових роботів на фронті
Джерело:Генштаб ЗСУ
Сирський розповів, що днями працював в одному з навчальних центрів ЗС України, де тривають тестування різних форм наземних і повітряних роботизованих та безпілотних систем в умовах реального бою.
Він зазначив, що це дуже важливий проєкт і "ми маємо перші успіхи в його реалізації".
Дивіться також Росія не полишає спроб наступати на Харківщині: карта бойових дій 13 липня
Чому роботизовані та безпілотні системи такі важливі
Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що однією з особливостей сучасних бойових дій є активне застосування роботизованих та безпілотних систем. Така техніка буквально допомагає виводити особовий склад з небезпечних зон, заміняючи наших захисників.
Моїм найвищим пріоритетом є швидке практичне впровадження інноваційних бойових безпілотних та роботизованих платформ наземного та повітряного базування у війська,
– сказав Сирський.
Він зазначив, що разом з командою Міністра оборони України докладає "максимальних зусиль для підготовки системних рішень щодо ефективного застосування широкого спектра роботизованих платформ".
Наша мета – максимально скоротити шлях, який проходить технічний винахід (інноваційна ідея) науковців від лабораторії до виробничого цеху і далі до бойового підрозділу. Дякую усім, починаючи від інженерів-розробників, виробників і до операторів-пілотів, за їх вклад у підвищення бойової ефективності наших підрозділів,
– додав Головком.
Він також анонсував, що наступні кроки:
- відпрацювання тактики застосування бойових наземних роботизованих комплексів,
- підготовка розрахунків та масштабування підрозділів НРК в бойових частинах ЗСУ,
- відпрацювання прийомів та способів дій безпілотних систем у різних видах бою.