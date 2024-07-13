Маємо перші успіхи, – Сирський зробив заяву щодо застосування бойових роботів на фронті

Сирський розповів, що днями працював в одному з навчальних центрів ЗС України, де тривають тестування різних форм наземних і повітряних роботизованих та безпілотних систем в умовах реального бою.

Він зазначив, що це дуже важливий проєкт і "ми маємо перші успіхи в його реалізації".

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Чому роботизовані та безпілотні системи такі важливі

Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що однією з особливостей сучасних бойових дій є активне застосування роботизованих та безпілотних систем. Така техніка буквально допомагає виводити особовий склад з небезпечних зон, заміняючи наших захисників.

Моїм найвищим пріоритетом є швидке практичне впровадження інноваційних бойових безпілотних та роботизованих платформ наземного та повітряного базування у війська,

– сказав Сирський.

Він зазначив, що разом з командою Міністра оборони України докладає "максимальних зусиль для підготовки системних рішень щодо ефективного застосування широкого спектра роботизованих платформ".

Наша мета – максимально скоротити шлях, який проходить технічний винахід (інноваційна ідея) науковців від лабораторії до виробничого цеху і далі до бойового підрозділу. Дякую усім, починаючи від інженерів-розробників, виробників і до операторів-пілотів, за їх вклад у підвищення бойової ефективності наших підрозділів,

– додав Головком.

Він також анонсував, що наступні кроки: