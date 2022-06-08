Родичі просять вивезти людей із Сєвєродонецька, але евакуація вже неможлива, – Гайдай

Запеклий бій за Сєвєродонецьк триває. Окупанти кидають на штурм великі сили, але героїчні ЗСУ ламають усі плани ворога.

Влада Луганщини робить усе можливе для того, щоб урятувати людей з-під обстрілів російських окупантів. Ворог не припиняє гатити по мирних населених пунктах та намагатися просунутися до адміністративних кордонів області.

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Вдала евакуація людей з Луганщини

Як повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, з території Луганської області вдалося евакуювати 40 людей. Зокрема, якомога далі від небезпеки вивезли шістьох мешканців Врубівки та 34 мешканців Лисичанська (серед них одна дитина).

На щастя, евакуаційні автомобілі під обстріли не потрапили. Також вдалося завезти гуманітарні вантажі. З кожним днем охочих виїхати вглиб України все більше, адже обстріли дуже інтенсивні.

Родичі сєвєродончан просять про евакуацію містян, проте з обласного центру вона наразі неможлива. Бої тривають всередині міста. На жаль, коли виїзд ще був, охочих евакуюватися було не так багато. У громаді нині залишається до 15 тисяч мешканців,

– повідомив Гайдай.

Ситуація на Луганщині: коротко про головне

Російські окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, в місті тривають інтенсивні бої. Ворог хоче захопити місто до 10 червня, але ЗСУ стримують його просування.

Також росіянам не вдається втілити свій план з відрізання траси Лисичанськ – Бахмут. Ворожа артилерія не припиняє обстрілів мирних міст та сіл.

Війна Росії з Україною: останні новини

Росіяни продовжують роботу над знищенням доказів своїх злочинів у Маріуполі. Вони розбирають завали розбомблених ними багатоповерхівок, під завалами знаходять десятки тіл мирних українців. Багато тіл російські окупанти викидають просто на сміттєве звалище.

Росіяни починають бомбити Україну старими боєприпасами. Як повідомили у Міністерстві оборони, окупанти здійснили обстріл з території Ростовської області старими радянськими ракетами. Раніше лунала інформація про те, що в окупантів закінчується ресурс новітньої зброї, тому вони будуть залучати стару техніку та боєприпаси.

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