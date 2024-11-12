Серця, сповнені світла: історія сім'ї Кулик, яку вбила Росія у Кривому Розі

Родину Куликів з Кривого Рогу вбила російська ракета, залишивши живим тільки батька. Сім’я була частиною місцевої церкви та активно допомагала знедоленим.

11 листопада по Кривому Рогу влучила російська балістична ракета "Іскандер-М", яка зруйнувала цілий під’їзд п’ятиповерхового житлового будинку. Внаслідок цього інциденту загинула вся родина Куликів, крім батька, Максима. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на BBC.

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Як загинула мати з трьома дітьми

Під завалами опинилися дружина Максима 32-річна Олена та троє дітей – двомісячна Уляна, майже трирічний Демид і десятирічний Кирило. Біля зруйнованого будинку місцеві мешканці залишають квіти й іграшки на згадку про загиблу родину, яку знали як дуже добрих, світлих людей.

Люди приносять іграшки до зруйнованого будинку / Олександр Вілкул

Повітряна тривога лунала над містом у понеділок вранці. Олена та її троє дітей залишилися вдома, коли ракета вдарила у їхню квартиру на третьому поверсі. Максим дивом вижив, бо перебував на кухні й опинився на другому поверсі після обвалу.

Я була на роботі, почула вибух, почала телефонувати – не відповідають. Приїхала і побачила таке лихо,

– згадує бабуся родини, Ірина.

Російська ракета поцілила в будинок у Кривому Розі / ДСНС Дніпропетровщини

Ввечері 11 листопада рятувальники дістали тіло Олени, а до ранку 12 листопада знайшли й тіла дітей.

Що відомо про родину

Знайомі родини Куликів пригадують їх як людей з великим серцем. Олена працювала на підприємстві "Стіл Сервіс" і була у декретній відпустці з народженням маленької Уляни, про яку сім’я так довго мріяла.

Олена Кулик загинула під час атаки Росії на Кривий Ріг / Олександр Вілкул

Максим працює диспетчером на залізниці комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг" і разом з мамою є активним членом релігійної громади. Родина активно допомагала знедоленим людям, роздаючи обіди бездомним та відвідуючи дітей у притулках.

Зверніть увагу! Церковний євангеліст Микола Королюк підкреслив, що Максим та Олена були зразковою сім’єю, яка завжди допомагала іншим, і за них моляться релігійні спільноти як в Україні, так і за кордоном.

Максим Кулик та його загиблий син Кирил / ТРК "Рудана"

Прощання з родиною Куликів заплановане на четвер у молитовному домі, а мешканці Кривого Рогу пам’ятатимуть їх як "дуже світлих людей" – тих, хто вмів нести добро в життя інших.

Ворожий обстріл Кривого Рогу 11 листопада