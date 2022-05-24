Родом з України: ідентифікували російського полковника

Російські вбивці обстрілюють домівки мирних людей на Харківщині. Прокурорам та слідчим вдалось встановити одного з командирів, який віддавав злочинні накази.

Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. Вона зазначила, що мовиться про Сергія Максімова.

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Окупант є командиром 138 окремої мотострілецької бригади 6 загальновійськової армії Західного військового округу збройних сил Росії.

"За іронією долі, народився полковник в Ужгороді на Закарпатті. Вбивати українців прибув на Харківщину. У його підпорядкуванні перебували артилерійські та ракетні дивізіони з озброєнням", – заявила Венедіктова.

Знали, що військових об'єктів немає

За словами генпрокурорки, наразі агресора підозрюють у порушенні законів війни, що поєднанні з умисним вбивством. Командир Максімов 26 березня наказав своїм солдатам з вогнеметного вогню "ТОС-1 Буратино" гатити по будинках людей у селищах Мала Рогань та Вільхівка. Це встановили прокурори Харківської обласної прокуратури та слідчі Служби безпеки України.

Венедіктова наголосила, що окупантам точно було відомо, що на території цих населених пунктів немає жодних військових об'єктів. Вони спеціально випускали вогонь запалювальними снарядами по житлових масивах.

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Вбили дитину

Росіяни пошкодили низку житлових будівель, Малороганський ліцей та молокозавод. Мінно-вибухові травми отримала 13-річна дівчинка. Дитина померла від них у лікарні через кілька днів.

Венедіктова просить усіх, хто впізнав Максімова і має додаткову інформацію про нього, звернутись до Харківської обласної прокуратури. Вона розповіла, що через складну ситуацію в регіоні не працюють гарячі лінії обласної прокуратури. Інформацію просять повідомляти через єдиний доказовий хаб на сайті офісу Генерального прокурора.

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Українці ліквідували одного з ворожих полковників

У російському місті Кострома повідомили, що в Україні вбили полковника Олексія Смірнова. Він був начальником зв'язку 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії ВДВ. Росіяни не зазначають, як саме ліквідували Смірнова, але називають його героєм та навіть посмертно нагородили орденом "Мужності".