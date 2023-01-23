Побачив з космосу, звідки "стріляли": Рогозін готує план "возмєздіє"

Ексглаву Роскосмосу Дмитра Рогозіна поранили у сідницю, коли той святкував день народження в ресторані у Донецьку. Тепер він запевняє, що з космосу визначив гаубицю, яка завдала удару.

Рогозін в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ похвалився своїми зв'язками у Роскосмосі, передає 24 Канал. Каже, що вони допомагали йому шукати "зловісну гаубицю".

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Після "героїчного поранення" Рогозін запросив у Роскосмосу точну карту та знімок, який зробив один з космічних апаратів.

Я вважаю, що ми встановили точно ту гаубицю, з якої здійснювався постріл,

– заявив він.

План "знайти і знищити"

Однак на встановленні гаубиці ексочільник Роскосмосу не зупинився. Заявляє, що хоче розплати.

Так, Рогозін продовжує відстежувати "бойовий розрахунок, який вів вогонь". Ба більше, погрожує "повернутись, знайти і знищити". Це дійство він називає "Возмєздіє".

Крім того, розповідає, нібито двоє російських окупантів, які загинули під час обстрілу ресторану, були не охороною, а його "друзями" і "сім'єю".

Що відомо про поранення Рогозіна

21 грудня ексглава Роскосмосу святкував день народження в ресторані окупованого Донецька. Тоді заклад обстріляли. Окупанти, звісно ж, звинуватили у всьому Україну.

Двоє людей загинули, ще кілька зазнали поранення. Серед них був і сам Рогозін. Російські ЗМІ повідомили, що він зазнав осколкового поранення сідниць, а також проникаюче осколкове поранення лівого стегна.

Рогозін запевняв, що осколок увійшов вище правої лопатки, а про інші поранення не згадував. Оточення росіянина теми "сідничного поранення" теж намагається уникати. Лише терорист Гіркін кепкував, що Рогозіну за таке "феєричне" поранення треба вручити орден.