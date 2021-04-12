У роковини окупації Слов'янська до зали місцевої ради внесли російський прапор: відео

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Неприємний для багатьох інцидент стався 12 квітня під час позачергового засідання Слов'янської міської ради. Місцевий активіст увійшов до приміщення з двома прапорами – України та країни-окупанта.

Джерело:

24 канал

Як зазначають місцеві мешканці, російський прапор до міськради заніс відомий активіст Василь Хоменко. Він є ветераном російсько-української війни та проукраїнським громадським діячем.

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З якою метою чоловік приніс триколор, невідомо. Пояснити свій вчинок йому не дали депутати та поліцейські.

Як російський прапор з'явився у мерії Слов'янська

  • Судячи з відео стріму, Хоменко зайшов до сесійної зали безпосередньо під час пленарного засідання.
  • Російський прапор він приховав, загорнувши його в український. Чоловік встановив символіку країни-агресора на підлозі зали, а з іншого боку поставив прапор України.
  • Деякі депутати на появу російського прапора відреагували оплесками.
  • Мер міста, представник "Опозиційного блоку" Вадим Лях на появу російського прапора відреагував миттєво – попросив викликати поліцію.
  • За хвилину після цього до зали увійшов поліцейський, який виніс триколор. Все відбулося без сутичок та конфлікту.

Хоменко спробував виступити перед депутатами, але тільки він почав казати, що 7 років тому до Донбасу прийшла війна, як його одразу перебив міський голова, чим не дав активісту пояснити свій вчинок.

Дивіться відео внесення російського прапора до мерії Слов'янська (з 3 хвилини):

12 квітня 2014 року кадрові російські спецпризначенці, які мешкали у церквах Слов'янська та Святогірській лаврі, за підтримки місцевого населення захопили контроль над містом. Місто було окупованим до 5 липня, коли загони російських терористів втекли до Донецька.