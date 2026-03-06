Є 2 варіанти: яку роль Китай може відіграти у подіях на Близькому Сході

Війна США та Ізраїля проти Ірану виходить далеко за межі регіонального конфлікту, тому що Тегеран отримує підтримку з боку своїх союзників. Саме це дозволяє йому стримувати натиск з боку Дональда Трампа.

Колишній секретар польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа розповів 24 Каналу, яку роль у конфлікті на Близькому Сході відіграє Китай. Водночас США, імовірно, готуються, що війна з Іраном затягнеться до вересня, адже в Пентагоні планують свої дії щонайменше 100 днів.

До теми Іран стоїть․ Що відбувається на Близькому Сході, які наслідки для України й чи буде Третя світова війна

Якими способами Китай може підтримувати Іран у війні?

Кульпа зазначив, що для Китаю, який підтримує Іран, події на Близькому Сході можуть розгорнутися за двома сценаріями:

США повністю підкорюють собі Тегеран, змінюють режим, встановлюють власний і руйнують Іран як суб'єкт.

Іран зберігає цілісність і залишається стратегічним союзником Китаю, хоча б через те, що він – противник США.

Після удару, який отримав Іран, дуже швидко його потенціал був відновлений. Але це б не сталося, імовірно, без підтримки Китаю. Також Іран отримує допомогу з боку Росії у вигляді комплектування для "Шахедів", і цьому є докази,

– зауважив він.

Ба більше, Іран отримує підтримку з Білорусі, адже багато транспорту з Мінська було відправлено у Тегеран, і цей канал був повністю робочим.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський вважає, що Росія могла б більше допомагати Ірану у війні, проте не має для цього зайвих ресурсів. Водночас Москва надає певну підтримку Тегерану – в іранських безпілотниках було виявлено компоненти російського виробництва. Також український лідер вважає, що Росія може надавати Ірану системи протиповітряної оборони, яких має достатньо.

Не можна виключати, що Ірану ще й спрямує підтримку Північна Корея.

Пекін буде робити все для того, щоб приховувати свою залученість до допомоги Тегерану. Він має такі можливості. У нього може бути канал, наприклад, через Афганістан, який має кордон з Китаєм і з Іраном. І удар з Пакистану по Афганістану може бути пов'язаний з цією ситуацією,

– припустив Пьотр Кульпа.

Якщо ситуація на Близькому Сході буде швидко змінюватися, то Китай продовжить підтримувати своїх проксі. Так само як тримає на плаву Північну Корею і Росію, яка б, на думку екссекретаря польської делегації в парламенті НАТО, без підтримки КНР не мала б можливостей вести війну і розвалилася. Все це стосується й Ірану, тому конфлікт на Близькому Сході є саме геополітичним.

Як Китай може вплинути на війну на Близькому Сході?