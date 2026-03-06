Є 2 варіанти: яку роль Китай може відіграти у подіях на Близькому Сході
- Китай може підтримувати Іран у конфлікті на Близькому Сході, приховуючи свою залученість.
- Іран також отримує допомогу від Росії, Білорусі та, можливо, Північної Кореї, що дозволяє йому протистояти тиску з боку США.
Війна США та Ізраїля проти Ірану виходить далеко за межі регіонального конфлікту, тому що Тегеран отримує підтримку з боку своїх союзників. Саме це дозволяє йому стримувати натиск з боку Дональда Трампа.
Колишній секретар польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа розповів 24 Каналу, яку роль у конфлікті на Близькому Сході відіграє Китай. Водночас США, імовірно, готуються, що війна з Іраном затягнеться до вересня, адже в Пентагоні планують свої дії щонайменше 100 днів.
Якими способами Китай може підтримувати Іран у війні?
Кульпа зазначив, що для Китаю, який підтримує Іран, події на Близькому Сході можуть розгорнутися за двома сценаріями:
- США повністю підкорюють собі Тегеран, змінюють режим, встановлюють власний і руйнують Іран як суб'єкт.
- Іран зберігає цілісність і залишається стратегічним союзником Китаю, хоча б через те, що він – противник США.
Після удару, який отримав Іран, дуже швидко його потенціал був відновлений. Але це б не сталося, імовірно, без підтримки Китаю. Також Іран отримує допомогу з боку Росії у вигляді комплектування для "Шахедів", і цьому є докази,
– зауважив він.
Ба більше, Іран отримує підтримку з Білорусі, адже багато транспорту з Мінська було відправлено у Тегеран, і цей канал був повністю робочим.
Зверніть увагу! Володимир Зеленський вважає, що Росія могла б більше допомагати Ірану у війні, проте не має для цього зайвих ресурсів. Водночас Москва надає певну підтримку Тегерану – в іранських безпілотниках було виявлено компоненти російського виробництва. Також український лідер вважає, що Росія може надавати Ірану системи протиповітряної оборони, яких має достатньо.
Не можна виключати, що Ірану ще й спрямує підтримку Північна Корея.
Пекін буде робити все для того, щоб приховувати свою залученість до допомоги Тегерану. Він має такі можливості. У нього може бути канал, наприклад, через Афганістан, який має кордон з Китаєм і з Іраном. І удар з Пакистану по Афганістану може бути пов'язаний з цією ситуацією,
– припустив Пьотр Кульпа.
Якщо ситуація на Близькому Сході буде швидко змінюватися, то Китай продовжить підтримувати своїх проксі. Так само як тримає на плаву Північну Корею і Росію, яка б, на думку екссекретаря польської делегації в парламенті НАТО, без підтримки КНР не мала б можливостей вести війну і розвалилася. Все це стосується й Ірану, тому конфлікт на Близькому Сході є саме геополітичним.
Як Китай може вплинути на війну на Близькому Сході?
Політолог Ігор Чаленко впевнений, що конфлікт між США та Іраном підходить до межі, коли може перерости у третю світову війну, якщо Китай "впишеться у цю ситуацію". Якщо Пекін залишиться осторонь, то конфлікт буде довготривалим, і це матиме значні наслідки на ринку нафти.
На думку політолога Олега Постернака, Дональду Трампу потрібно реалізувати три чинники, щоб послабити Китай. Це – Венесуела, яку президент США вже підкорив, це – Іран, який зараз перебуває під тиском Америки, і це – Росія, питання щодо якої він намагається закрити до квітня.
Також президент ГО "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов зазначив, що Китай має дуже обмежені важелі впливу на ситуацію з Іраном. Якщо режим в Ірані розвалиться, це стане потужним ударом по Пекіну. Тоді США зможуть контролювати переважну більшість енергоресурсів у світі.