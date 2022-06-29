Латушко назвав нову роль Лукашенка у війні Росії проти України

У Білорусі оголосили нові навчання – зараз вони перевіряють бойову готовність своїх військ біля кордону з Україною.

Так білоруси продовжують свою стратегію, яку обрали у війні проти України. Про це 24 каналу сказав білоруський опозиціонер, ексміністр культури Білорусі Павло Латушко.

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Це та роль, яку сьогодні грає Лукашенко,

– вважає опозиціонер.

За його словами, треба розуміти, що на різних етапах самопроголошений білоруський глава виконував різні ролі:

перша – завдання ракетних ударів Україні з території Білорусі, про що він сам зізнався;

друга – допуск російський військових сил через кордон Білорусі;

третя – це надання усієї військової та цивільної інфраструктури для російських окупаційних військ.

"Зараз його роль, яку ми бачимо впродовж останніх двох місяців – це максимально показувати активність біля кордону", – пояснив Латушко.

Тут мовиться і про розташування батальйонно-тактичних груп, і про мобілізацію, і про військові навчання. Тобто, різноманітна активність, навіть розвантаження складів.

Усе це для того, щоб продемонструвати Україні, що Білорусь потенційно готова до наземної війни, додав Латушко.

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