Латушко назвав нову роль Лукашенка у війні Росії проти України

29 червня 2022 , 14:49
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У Білорусі оголосили нові навчання – зараз вони перевіряють бойову готовність своїх військ біля кордону з Україною.

Так білоруси продовжують свою стратегію, яку обрали у війні проти України. Про це 24 каналу сказав білоруський опозиціонер, ексміністр культури Білорусі Павло Латушко.

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Це та роль, яку сьогодні грає Лукашенко,
– вважає опозиціонер.

За його словами, треба розуміти, що на різних етапах самопроголошений білоруський глава виконував різні ролі:

  • перша – завдання ракетних ударів Україні з території Білорусі, про що він сам зізнався;
  • друга – допуск російський військових сил через кордон Білорусі;
  • третя – це надання усієї військової та цивільної інфраструктури для російських окупаційних військ.

"Зараз його роль, яку ми бачимо впродовж останніх двох місяців – це максимально показувати активність біля кордону", – пояснив Латушко.

Тут мовиться і про розташування батальйонно-тактичних груп, і про мобілізацію, і про військові навчання. Тобто, різноманітна активність, навіть розвантаження складів.

Усе це для того, щоб продемонструвати Україні, що Білорусь потенційно готова до наземної війни, додав Латушко.

Загроза з Білорусі: останні новини

  • Українська розвідка стверджує: поки немає даних, що Росія найближчими днями готує наступ з території Білорусі.
  • Проте білоруські війська проводять демонстративні дії та намагаються вести розвідку. Держава-агресорка крок за кроком втягує Білорусь у війну. Можливі провокації. Наприклад, ворог може атакувати білорусів, звинувативши у нападі ЗСУ.
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  • У Міноборони розповіли, що на кордоні з Україною зараз перебувають до 6 батальйонів білоруських військ, раніше було 7.
  • Проте росіяни готують в Білорусі диверсійно-розвідувальні групи. Для їхнього формування країна-агресорка використовує білоруських військових.
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Автор: Аліна Оліховська