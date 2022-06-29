Латушко назвав нову роль Лукашенка у війні Росії проти України
У Білорусі оголосили нові навчання – зараз вони перевіряють бойову готовність своїх військ біля кордону з Україною.
Так білоруси продовжують свою стратегію, яку обрали у війні проти України. Про це 24 каналу сказав білоруський опозиціонер, ексміністр культури Білорусі Павло Латушко.
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Це та роль, яку сьогодні грає Лукашенко,
– вважає опозиціонер.
За його словами, треба розуміти, що на різних етапах самопроголошений білоруський глава виконував різні ролі:
- перша – завдання ракетних ударів Україні з території Білорусі, про що він сам зізнався;
- друга – допуск російський військових сил через кордон Білорусі;
- третя – це надання усієї військової та цивільної інфраструктури для російських окупаційних військ.
"Зараз його роль, яку ми бачимо впродовж останніх двох місяців – це максимально показувати активність біля кордону", – пояснив Латушко.
Тут мовиться і про розташування батальйонно-тактичних груп, і про мобілізацію, і про військові навчання. Тобто, різноманітна активність, навіть розвантаження складів.
Усе це для того, щоб продемонструвати Україні, що Білорусь потенційно готова до наземної війни, додав Латушко.
Загроза з Білорусі: останні новини
- Українська розвідка стверджує: поки немає даних, що Росія найближчими днями готує наступ з території Білорусі.
- Проте білоруські війська проводять демонстративні дії та намагаються вести розвідку. Держава-агресорка крок за кроком втягує Білорусь у війну. Можливі провокації. Наприклад, ворог може атакувати білорусів, звинувативши у нападі ЗСУ.
- Також білоруси перевіряють бойову готовність своїх військ біля кордону з Україною. Мовиться про Волинський та Поліський напрямки.
- У Міноборони розповіли, що на кордоні з Україною зараз перебувають до 6 батальйонів білоруських військ, раніше було 7.
- Проте росіяни готують в Білорусі диверсійно-розвідувальні групи. Для їхнього формування країна-агресорка використовує білоруських військових.
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