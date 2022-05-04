На роль нового Жириновського обрали Кадирова

Судячи з риторики цього “піхотинця” Путіна, його обрано ретранслятором дикої шизофренії замість вибулого Жириновського.

Клоунська ротація

Після того, як Кадиров 25 разів "звільнив" Маріуполь, він закликає під час другої фази захопити всі міста в Україні. А сил вистачить?

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І так вже російська армія стала посміховиськом, яке за два з половиною місяці не досягло якихось суттєвих перемог, ресурси практично вичерпані, сам Кадиров відправив в Україну вже понад 20 партій своїх шавок, яких відстрілюють на ура.

Епічно та шизофренічно

Хоча Жириновський якраз і озвучував теми, які не могли озвучувати інші офіційні особи Росії. По суті, кулуарна позиція, яка не завжди могла бути реалізована.

Ось і зараз Кадиров закликає до того, що ніколи не буде реалізовано. Але як воно звучить у коридорах Кремля епічно. Епічно та шизофренічно.

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