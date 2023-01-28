Не треба недооцінювати: опозиціонер відповів, чи може Пригожин бути небезпечним для Путіна

Керівник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин до війни здобув славу чудового менеджера. Проте навіть це не допоможе здобути йому прихильність серед російської еліти.

Про це 24 Каналу розповів Леонід Гозман – російський опозиційний політик. За його словами, Пригожин об’єднав злочинців, які беруть участь у війні Росії проти України, не маючи жодного військового досвіду.

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Постать Пригожина в контексті війни

Леонід Гозман повідомив, що мовилося про те, що перший набір до складу ПВК "Вагнер" нараховував 1000 осіб з колонії під Пітером.

"Зараз повернулося 20. Не знаю, на скільки правда, але, може, не 20, а 200 людей – але все одно добре", – пояснив він.

На його думку, все-таки велику армію Пригожин вже не зможе зібрати.

Головне, що його може приплюснути Владімір Путін. Він же це може зробити в будь-який момент,

– наголосив опозиціонер.

За його словами, те, що поки що президент Росії цього не робить, це не означає, що таке бажання не виникне в російського диктатора незабаром.

Євгєній Пригожин, ймовірно, може вирватися з-під контролю верхівки Кремля.

"Я думаю, що він не проти Путіна виступить. Якщо Путін буде відсторонений чи коли буде відомо, що Путін йде від влади, тоді Пригожин може почати самостійну гру", – зауважив він.

Проте це не все, на що здатний очільник ПВК "Вагнера".

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Чим займався Пригожин до війни

Опозиціонер пояснив, що Євгєній Пригожин дуже талановитий та ефективний менеджер.

Пригожина не потрібне недооцінювати,

– зосередив увагу він.

На думку Гозмана, до початку участі у війні проти Росії "кухар Путіна" створив "фабрику тролів".

"Це тролі, які пишуть в інтернеті, реагують на пости поганих людей. Я вам скажу, що ця "фабрика тролів" працює блискавично і дуже ефективно", – наголосив він.

За словами опозиціонера, Пригожин без відповідної освіти та військового досвіду створив ПВК "Вагнера". Інше питання, що американці визнали його міжнародним терористичним угрупуванням.

Чи сприймають Пригожина у Росії

Леонід Гозман розказав, що для багатьох людей Росія – це держава Путіна, у якій все налагоджено.

Якщо ти не входиш до ближнього кола, то ти до нього і не увійдеш. Тобто особливо піднятися ти вже і не можеш,

– зауважив він.

За його словами, у такому випадку можна лавірувати трохи в бік. Про який напрям мовиться?

"У бік лібералів не можна – там вже стінка стоїть. Можна піти у фашистський бік", – пояснив він.

На думку опозиціонера, росіяни вихваляють Пригожина не тому, що на нього є попит, бо вони хочуть бути дотичними до успіху.

Натомість також є еліта, яка боїться і не любить Євгєнія Пригожина.

Я думаю, що він не зможе зайняти пост. Щоб стати першим обличчям, потрібно, аби тебе прийняла еліта,

– зауважив він.

Натомість еліта цього ніколи не зробить.

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