Завдяки ВМС окупанти не зуміли висадити десант у Одесі, – Плетенчук

Україна фактично не має боєздатного флоту, однак ВМС все одно відіграли свою роль у стримуванні повномасштабного вторгнення. Зокрема, запобігли висадці десанту в Одесі.

Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук у ексклюзивному інтерв'ю розповів про роль ВМС у повномасштабній війні Росії проти України. Він зазначив, що ворог всіма силами намагався знищити залишки нашого флоту ракетними ударами.

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ВМС – це не тільки судна

За його словами, він поки не може розкривати суть операцій, але зокрема й завдяки флотському корабельному угрупуванню вороги не змогли десантуватися в Одесі. Плетенчук пояснив, що Російські ВДК було видно з деяких багатоповерхівок, вони обстрілювали узбережжя зі штатного судового озброєння, але так і не змогли наблизитися до берега.

При цьому нам треба розуміти, що Військово-морські сили складаються не лише з суден. За цей період війни у нашому штаті відбулося багато змін,

– підкреслив речник.

За цей час з'явилися нові підрозділи, навіть деякі роди військ. Зокрема, створили берегові ракетно-артилерійські війська із "Нептунами" та "Гарпунами" на озброєнні, також додалась бригада дронів, гелікоптери іноземного виробництва, річкова флотилія, і амфібійні засоби для операцій з висадки десанту.

Плетенчук сказав, що захищали підступи до наших міст не тільки екіпажі кораблів, тому що початку наступу росіян, використовували всі наявні засоби, і виконали завдання на максимум.