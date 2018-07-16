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Rolls-Royce представив свою версію літаючого таксі: фото

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Літаюче таксі від Rolls-Royce
Літаюче таксі від Rolls-Royce / Фото з соцмереж

Британська компанія Rolls-Royce представила на авіасалоні Фарнборо-2018 власний концепт літаючого таксі. За задумом інженерів, це буде літак з вертикальною злітною і посадкою EVTOL.

Про це повідомляє webnews.it.

Окрім того, машина отримає спеціальну конструкцію крила, яке зможе повертатися на 90 градусів. Гвинти на крилі будуть складними і зможуть ховатися після виходу літака на певну висоту.

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Це таксі буде працювати на газотурбінному двигуні M250. Апарат використовує турбіни для генерації електрики шести реактивних двигунів.

Ц таксі від Rolls-Royce можуть розміститись чотири-п'ять пасажирів. Максимальна швидкість транспорту –400 км/год.

Компанія Rolls-Royce планує почати виробництво і експлуатацію літаючих таксі в першій половині 2020-х років.

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Теги: Техно Авто Rolls-Royce Штучний інтелект
Джерело: 24 Канал
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