Rolls-Royce представив свою версію літаючого таксі: фото

Британська компанія Rolls-Royce представила на авіасалоні Фарнборо-2018 власний концепт літаючого таксі. За задумом інженерів, це буде літак з вертикальною злітною і посадкою EVTOL.

Про це повідомляє webnews.it.

Окрім того, машина отримає спеціальну конструкцію крила, яке зможе повертатися на 90 градусів. Гвинти на крилі будуть складними і зможуть ховатися після виходу літака на певну висоту.

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Це таксі буде працювати на газотурбінному двигуні M250. Апарат використовує турбіни для генерації електрики шести реактивних двигунів.

From personal transport to public transport. Find out how our hybrid electric vertical take-off and landing (EVTOL) concept could pioneer the power of tomorrow https://t.co/6NLn3NjBqT #FIA18 pic.twitter.com/PIEtfQOAsC — Rolls-Royce (@RollsRoyce) 15 липня 2018 р.

Ц таксі від Rolls-Royce можуть розміститись чотири-п'ять пасажирів. Максимальна швидкість транспорту –400 км/год.

Компанія Rolls-Royce планує почати виробництво і експлуатацію літаючих таксі в першій половині 2020-х років.

As more of the world’s population lives in cities, how can we tackle the problem of congestion and emissions? Take a look at how we’re already laying the foundations for an innovative, increasingly electrically-powered future https://t.co/gQMaPX4hHh pic.twitter.com/nRfea3uydm — Rolls-Royce (@RollsRoyce) 15 липня 2018 р.

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