Rolls-Royce представив свою версію літаючого таксі: фото
Британська компанія Rolls-Royce представила на авіасалоні Фарнборо-2018 власний концепт літаючого таксі. За задумом інженерів, це буде літак з вертикальною злітною і посадкою EVTOL.
Про це повідомляє webnews.it.
Окрім того, машина отримає спеціальну конструкцію крила, яке зможе повертатися на 90 градусів. Гвинти на крилі будуть складними і зможуть ховатися після виходу літака на певну висоту.
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Це таксі буде працювати на газотурбінному двигуні M250. Апарат використовує турбіни для генерації електрики шести реактивних двигунів.
Ц таксі від Rolls-Royce можуть розміститись чотири-п'ять пасажирів. Максимальна швидкість транспорту –400 км/год.
Компанія Rolls-Royce планує почати виробництво і експлуатацію літаючих таксі в першій половині 2020-х років.
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