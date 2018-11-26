Одним із центральних матчів вівторка, 27 листопада, у Лізі чемпіонів, стане гра італійської "Роми" проти іспанського "Реалу". Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

Попри те, що матч відбудеться у Римі, саме гості поля мають більше шансів на перемогу. У цьому переконані букмекери, які віддали перевагу у цьому протистоянні саме "Реалу". Незважаючи на те, що "вершкові" на вихідних були розгромлені у чемпіонаті Іспанії скромним "Ельче".

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У William Hill коефіцієнт на перемогу "Роми" виставили на рівні 3,30, у той час як на перемогу "Реалу" приймають з показником 2,10. Нічия у цьому матчі – 3,70.

PariMatch на нічию у матчі "Рома" – "Реал" теж виставив коефіцієнт 3,70. На те, що переможуть господарі поля – 3,35. Перемога "Реалу" – 2,14.

3,70 на нічию дають і в Marathon bet. От тільки у них перемога "Роми" має коефіцієнт 3,42, а "Реалу" – 2,16.

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Щодо "Фаворит спорт", то їх експерти у своєму прогнозі на перемогу "вовків" дали коефіцієнт 3,45. На їх суперників – 2,08. Нічия – 3,60.

Нагадаємо, матч "Рома" – "Реал" відбудеться у вівторок, 27 листопада. Початок зустрічі о 22:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті 24 Каналу.