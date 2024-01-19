Можливо, у когось на горищі, – у ДБР прокоментували "зникнення" Гринкевича-молодшого

Сина скандального львівського бізнесмена Гриневича також підозрюють в корупції. Однак поки його не затримали правоохоронні органи. Відомо, що Роман Гринкевич переховується від слідства.

17 січня стало відомо про оголошення підозри Гриневичу-молодшому. Того ж дня його було оголошено в розшук. Водночас 19 січня в ефірі національного телемарафону речниця ДБР Тетяна Сапьян пояснила, як таке, взагалі, могло трапитися, що Гринкевича не можуть знайти, – пише 24 Канал.

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Переховування Романа Гринкевича

Спікерка наголосила, що син одіозного бізнесмена не "зник" – він переховується. Водночас вона вірить у справедливість та в те, що правоохоронцям вдасться притягнути до відповідності підозрюваного в такій резонансній справі.

Сподіваюся, що з допомогою небайдужих громадян та з усіма зусиллями правоохоронного органа ДБР все-таки знайде того, хто переховується (Романа Гринкевича – 24 Канал). Не знаю, можливо, на горищі він в когось заховався, тому що офіційно відомо, що кордон він не перетинав… Вдасться його притягнути до відповідальності. Я вірю в те, що це відбудеться.

Слід сказати, що підозру Гринкевичу-старшому оголосили наприкінці 2023 року. Тоді й було чимало розмов про те, що наступним у черзі на слідство – Роман Гринкевич (молодший). За слів Сапьян зрозуміло, що не варто дорікати Держбюро розслідувань у затягуванні часу. Слідчі все робили поступово: спершу шукали докази, потім оголосили підозру.

З кінця грудня (2023 року – 24 Канал) увага прикута до львівського бізнесмена, який є прямим родичем того, хто зараз переховується. Але ми з вами маємо розуміти, що ДБР не може просто взяти та затримати безпідставно людину. Для того, щоб оголосити людині підозру, а потім обрати їй запобіжний захід, потрібно назбирати достатньо доказів.

Той, хто знає про місцеперебування Ігоря Гринкевича, може звернутися або до поліції, або до ДБР за такими номерами:

(044) 300-27-07;

(044) 365-41-69;

(044) 365-40-20.

Додамо, що рішенням суду 11 січня 2024 року було накладено арешт на майно сім'ї Гринкевичів. Власне, йдеться про нерухомість, елітні автомобілі та інші цінності.

Водночас 24 Канал з посиланням на власні джерела писав, що, попри рішення суду, триває видобуток піску на Ясниському кар'єрі на Львівщині. Усі юридичні дороги від цього кар'єру ведуть до сім'ї Гринкевичів.

з посиланням на власні джерела писав, що, попри рішення суду, триває видобуток піску на Ясниському кар'єрі на Львівщині. Усі юридичні дороги від цього кар'єру ведуть до сім'ї Гринкевичів. Важливо й те, що 19 січня трьом підозрюваним у справі Гринкевичів обрали запобіжний захід. Конкретно цей кейс про закупівлі одягу для наших захисників, що не відповідає стандартам. Якраз-таки від слідства у цій справі тікає Гринкевич-молодший.

Ігорю Гринкевичу було оголошено уже дві підозри. Бізнесмен наважився запропонувати пів мільйона доларів одному із керівників ДБР. Крім того, його підозрюють в постачання товарів невідповідної якості Збройним Силам України.