Хотів встигнути за добу: у ДБР розповіли, як Гринкевич-молодший планував втекти за кордон

Після днів переховування від слідства Романа Гринкевича все ж вдалося затримати. Зазначається, що він певний час провів в Києві, після чого прибув до Одеси для пошуку спільників для перетину кордону.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ДБР Тетяна Сапьян. Вона наголосила, що це було непросто витягнути інформацію про затримання Гринкевича від оперативників.

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Яким був план втікача

Тетяна Сапьян нагадала, що на початку січня у справі Гринкевичів було проведено низку обшуків. Усвідомлюючи всі наслідки, Гринкевич-молодший з того моменту не ночував вдома. А за три дні після обшуків він вирішив втекти за кордон.

За оперативними данними ДБР, з 14 по 16 січня львівський бізнесмен інкогніто перебував у Києві. Він використовував заходи конспірації, щоб його не знайшли. Вже 16 січня йому вдалося виїхати з столиці до Одеси, де він і почав планувати втечу.

Там він активно починає шукати людей, які б за окрему плату погодили нелегально перевезти його через кордон. Підозрюваний планував все це зробити протягом доби. Тобто ми розуміємо, уже були оголошені підозри усім співучасникам,

– зазначила речниця.

Зокрема, три особи отримали підозри в їх помешкання, батько за іншою підозрою перебував у СІЗО. Підозру оголошено було й сину, однак він переховувався. Пошук людей для переправлення за кордон ускладнився через розголос справи. Він встиг найняти людей з відповідними навичками, однак його вчасно затримали.

Затримання Гринкевича