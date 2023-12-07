8-річний львів'янин зустрівся з Папою Римським: хлопчик вижив після ракетного удару по Вінниці
Джерело:фейсбук Романа Олексіва
Роман Олексів – 8-річний хлопчик, котрий дивом вцілів після ракетного удару Росії по Вінниці влітку 2022 року. Напередодні він особисто зустрівся з Папою Римським Франциском.
Про це 8-річний Роман Олексів розповів у своєму фейсбуці. Ярослав Олексів, батько хлопчика, додав, що ця поїздка "здійснює ще одну мрію Романа".
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Хлопчик зустрівся з Папою Римським
Так, 5 грудня у своїй соцмережі Роман написав, що прибув до Риму. На фото він позує разом із татом Ярославом. А вже 6 грудня він виклав відео з Папою Римським. Його супроводив підписом: "Це була незабутня та благословенна зустріч". Він зустрічався не лише з Папою Римським Франциском, а й італійською міністеркою Марією Терезою Беллуччі.
Зустріч, яка запам'ятається на все життя,
– написав він потім.
Як пишуть у Суспільному, на світлинах з зустрічі з Папою Римським можна побачити також Яну Степаненко. Вона зазнала поранення під час обстрілу вокзалу у Краматорську. Тоді дівчинка втратила дві ніжки. Пізніше у США їй встановили протези.
Ракетний удар по Вінниці: що відомо
- 14 липня 2022 року російські ракети атакували центр Вінниці. Внаслідок терористичного удару загинули 27 людей, зокрема – 3 діточок. Також по допомогу медиків звернулися 202 людини.
- Пізніше російське міноборони підтвердило атаку. Терористи запевняли, що цілилися у Будинок офіцерів. Зауважимо, що це цивільний об'єкт, який використовували для концертів.
- Тоді росіяни запевняли, що всередині споруди буцімто проводилася "нарада командування українських ВПС із представниками іноземних постачальників озброєнь".
- Відомо, що того трагічного дня 7-річний Роман зі своєю мамою Галиною зі Львова у вінницькій клініці очікували на прийом. На жаль, 29-річна жінка загинула на місці. У хлопчика були тяжкі опіки, які покрили 45% поверхні його тіла.
- За його життя відчайдушно боролися лікарі зі Львова та Вінниці. І коли вдалося стабілізувати стан Романа, його відправили на лікування до Німеччини.