"Гарячий привіт дядьку": у Рязані згорів будинок племінника Путіна

Як повідомляють ЗМІ, вночі 7 січня у Рязані згорів будинок Романа Путіна, який є племінником чинного президента Росії. Припускають, що у такий спосіб хотіли дошкулити самому очільнику Кремля.

У Рязані горів будинок, яким володіє російський бізнесен Роман Путін.

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"Привіт дядьку"

Як зазначають у медіа, пожежа стался пізно увечері 7 січня. Відомо, що постраждалих внаслідок інциденту немає. Журналісти припускають, що, ймовірно, окремі росіяни, не маючи можливості "привітатися" з Путіним особисто, вирішили передати йому "привіт" через племінника.

Як горів будинок Романа Путіна: відео соцмережі

Нагадаємо, що це не перший "замах" на майно бізнесмена. У жовтні 2023 року невідомі навідалися до приймальні Романа Путіна у селищі Уренгой. Офіс посадовця спочатку розгромили, а потім підпалили. Перед тим, як влаштувати пожежу, "зловмисники" написали на стіні низку "поганих" слів на адресу бізнесмена, зокрема, звинуватили його у злочинній діяльності. Відомо, що приймальна Романа Путіна розміщувалася в готелі, що належить паливній компанії "Роснафтогаз".

Що відомо про Романа Путіна

Роману Путіну 46 років. Він – співвласник компанії "МПП-АВІА", що виробляє на території Росії легкі літальні апарати – гіроплани. У політиці Роман з 2020 року. Тоді він повідомив про створення пропрезидентської партії "Люди бізнесу", однак її так і не створив. 21 червня племінник Путіна приєднався до існуючої партії "Народ проти корупції" та був обраний її лідером 5 липня.

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