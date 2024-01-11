Повертається на щиті: у боях за Україну загинув випускник ЛНУ імені Івана Франка

На жаль, Україна продовжує втрачати своїх найкращих синів і доньок у війні, розв'язаній Росією. Своє життя за країну віддав герой з Хмельниччини Роман Ряжських.

Трагічну звістку повідомили на факультеті журналістики у Львівському національному університеті імені Івана Франка, випускником якого був хлопець. Захиснику назавжди залишиться 27 років.

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Загинув захисник з Хмельниччини

Роман Ряжських народився 14 жовтня 1996 року в місті Шепетівка Хмельницької області.

Герой пішов захищати рідну землю від ворога у вересні 2023 року. Відомо, що декілька днів до від'їзду Романа на фронт його рідний факультет збирав кошти захиснику на екіпірування.

Хлопець отримав поранення 4 січня під час виконання бойового завдання, а 6 січня помер у лікарні.

Прощання із Романом Ряжських відбудеться 12 січня о 13:00 у місті Шепетівка на площі імені Тараса Григоровича Шевченка. Про це повідомили на сайті міста Шепетівка.

Захисники, що віддали життя за Україну

На фронті, виконуючи бойове завдання, загинув 21-річний Даниїл Новіков. Коли почалася повномасштабна війна, яку розв'язала Росія, хлопець жив та працював у Бельгії. Проте він повернувся та став на захист України. За словами бойової напарниці, Герой загинув від влучання ворожого дрона – той поцілив йому у голову. Вона також додала, що він мав вже два поранення, але щоразу повертався у стрій.

На війні проти російських загарбників загинув Джалалудін Саід Мухамед Асан, етнічний афганець, який обрав своїм домом нашу державу. Військовий з позивним "Джонні" переїхав в Україну ще 25 років тому, створивши тут власну фірму та завівши родину. Однак з початком вторгнення афганець пішов на фронт, де захищав нашу державу до своєї загибелі.

На війні поліг 26-річний воїн Павло Бродюк родом з Львівщини. Захисник України був командиром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Життя військового обірвалось 7 січня під час виконання бойового завдання на Донеччині.

висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглих героїв. Низький їм уклін і довічна вдячність за подвиг, який вони здійснили для рідної Батьківщини.