"Справжній патріот України": в Одеській області, рятуючи життя людей, загинув бойовий медик

Ввечері, 10 квітня, член громадської організації "Українська служба порятунку" Роман Юхневич загинув через ворожий ракетний удар. Тоді окупанти атакували Одеську область..

Чоловік загинув під час порятунку людей після ворожого удару по Одеській області. Окупанти били по транспортно-логістичній інфраструктурі.

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Загинув надаючи допомогу постраждалим

Голова ГО "Українська служба порятунку" Павло Діба повідомив про смерть члена організації Романа Юхневича, який рятував життя людей після атак російських загарбників.

У результаті ворожого обстрілу Одещини, загинув наш член організації, ветеран війни, справжній патріот України, мужній чоловік: Роман Юхневич,

– йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленнями близьких бойового медика, Роман загинув під час повторного ракетного удару, коли надавав допомогу постраждалим від першого влучання.

Роман Юхневич загинув під час порятунку постраждалих / Фото Павла Диби

"Роман Юхневич загинув вчора надаючи допомогу постраждалим від ракетного обстрілу, підступна друга ракета окупантів обірвала його життя... Світла та щира Людина, мені тебе буде не вистачати", – пригадують про Романа.

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Орієнтовно о 18:17 моніторингові канали повідомили про ракету, яка рухалася у напрямку Одеси. Майже відразу у місті пролунав потужний вибух. Однак, на жаль, вже незабаром у місцевих пабліках повідомили про повторний вибух.

Повідомлялося також, що, ймовірно, пуски ракет були з району села Войкове, Первомайського району, що на території тимчасово окупованого Криму. Спершу перший заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов розповів про двох постраждалих.

Згодом стало відомо, що внаслідок вечірньої ракетної атаки росіян по Одеському району загинуло четверо людей, в тому числі одна дитина – 10-річна дівчинка, ще семеро людей зазнали поранень, один чоловік у важкому стані, йому ампутовано нижні кінцівки.

Згодом у лікарні, на жаль, помер чоловік, який був госпіталізований до лікарні з важким пораненням. Таким чином кількість загиблих збільшилася до 5 людей. Внаслідок обстрілу також пошкоджено АЗС та вантажівки, які були припарковані поруч.

Окрім АЗС, на місці обстрілу побиті крамниці, складські приміщення, адміністративні будівлі й приватні будинки.

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури правоохоронці почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Редакціявисловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!