Війна забирає життя найкращих: на війні загинув воїн із Тернопільщини – Роман Юрійчук

На війні, захищаючи Україну від загарбників, загинув військовослужбовець ЗСУ Роман Юрійчук родом із Заліщиків Тернопільської області. Захисникові навічно 35 років.

Про втрату повідомила Заліщицька міська рада. Воїн загинув під час виконання бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність нашої країни.

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"Нещадний російський окупант забирає життя найкращих... Це невимовний біль, непоправна втрата, яку не пробачимо окупанту та ніколи не забудемо", – ідеться у повідомленні.

Ким захисник був у мирному житті не вказують, як і те, ким був у війні проти агресора.

І знову нестримно щемить серце, важко сприймати смерть наших захисників, а ще важче знайти слова підтримки для рідних, близьких та знайомих Героя. Вічна слава та пам'ять Герою – Роману Юрійчуку,

– зазначили в міськраді.

Про прощання з Романом пообіцяли повідомити пізніше.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

Болісні втрати України