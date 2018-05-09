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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Роман Зозуля та Роман Безус назвали, кого вони будуть підтримувати у матчі Динамо – Шахтар

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Роман Зозуля
Роман Зозуля

Двоє колишніх гравців "Дніпра" та "Динамо" Роман Зозуля та Роман Безус, які зараз виступають в іноземних чемпіонатах, поділилися своїми емоціями напередодні фіналу кубка України. Нагадаємо у цьому матчі зіграють київське "Динамо" та донецький "Шахтар", а сама гра відбудеться на "Дніпро Арені" 9 травня.

У коментарях під відео з маршем фанатів обох команд вулицями Дніпра, Зозуля спитав у Безуса про те, за кого він буде вболівати.

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Згодом Зозуля заявив, що Безус буде вболівати за полтавську "Ворсклу", а сам він за "Дніпро".

Варто зазначити, що Роман Зозуля свою професійну кар'єру розпочинав саме в "Динамо", однак найбільшої слави здобув, виступаючи на "Дніпро". Зараз він гравець іспанського клубу "Альбасете". Щодо Романа Безуса, то вихованець футбольного клубу "Кремінь" собі славу заробив, виступаючи за полтавську "Ворсклу". Звідти він перебрався до "Динамо", однак стати гравцем основи йому так і не вдалося. З Києва він перейшов до "Дніпра". Зараз виступає у чемпіонаті Бельгії за команду "Сент-Трюйдент".

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Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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