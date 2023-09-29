Ексмеру Тернополя виписали повістку після звернення активістів у ТЦК

Напередодні у Тернополі до закладу колишнього міського голови Романа Заставного не впустили військового. Тепер же на ексмера очікує проходження військово-лікарської комісії, адже йому виписали повістку.

Власне, вручили Романові Заставному повістку ТЦК та СП після звернення голови громадської організації "Тернопільські підсумки" Тараса Білана. Він поскаржився військкоматові на ексмера, у чий бар військового у формі не впустили.

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Заставному виписали повістку

Власне, Тарас Білан звернувся до ТЦК Тернополя з проханням виписати повістки усім чоловікам з родини Заставного. Аргументував він це тим, "щоб вони відчули на собі, що таке солдатська форма та берці". Вже ввечері 28 вересня ГО "Тернопільські підсумки" на своїй сторінці опублікували відповідь від ТЦК та СП.

Військкомат відреагував миттєво. До 29.09.2023 року громадянин Заставний Р. Й. повинен з'явитись для проходження військово-лікарської комісії та призову в лави ЗСУ. У випадку неявки – розшуком ексмера Тернополя займеться поліція та військова прокуратура,

– зазначають у ГО "Тернопільські підсумки".



ТЦК та СП відповіли ГО "Тернопільські підсумки" / Фото ГО "Тернопільські підсумки"

Що каже сам Заставний

Спілкуючись з журналістами ZAXID.NET, Роман Заставний заявив, що вперше чує про те, що на його ім'я виписали повістку. Водночас зазначив, що якщо відповідний документ надійде на його адресу, то він з'явиться до ТЦК та СП, щоб уточнити дані та пройти військово-лікарську комісію.

Тим часом речниця Тернопільського ТЦК та СП, під підпорядкуванням якого міський ТЦК, Олена Величанська зазначила, що наразі ситуацію коментувати не може. Водночас додала, що військкомат має реагувати на будь-яке звернення, чи то від ГО, чи то від громадян.

Юрист адвокатського об'єднання "Західна правова група" Ярослав Іваницький зазначив, що ТЦК має відповідати на звернення. Водночас у ньому не зобов'язані виписувати повістки тим, кому просять їх вручити.

Зазначимо, що скандал у Тернополі спалахнув напередодні. Близько тижня тому до бару Романа Заставного Noname bar не впустили військового. На відео можна побачити, як охоронець відмовляється пропустити у заклад чоловіка у військовій формі. Мовляв, він не відповідає дрес-коду. Згодом у соцмережах закладу з'явилося вибачення за ситуацію, що склалася.