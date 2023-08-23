У Ромнах російський дрон влучив у навчальний заклад: будівля повністю зруйнована

Російські окупанти щодня атакують Україну безпілотниками. Зокрема, один з ворожих дронів влучив у навчальний заклад міста Ромни, що в Сумській області.

У середу, 23 серпня, стало відомо про удар ворожого БпЛА по Ромнах. Внаслідок нього було повністю зруйновано будівлю навчального закладу, про що повідомили в обласній військові адміністрації Сумщини.

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Удар по Ромнах

Зауважимо, що вдарили загарбники по місту дроном-камікадзе типу "Шахед". У такий спосіб вони вкотре довели, що воюють проти мирного населення.

Близько 10:05 у місті Ромни російський БпЛА типу Shahed влучив у навчальний заклад. На жаль, будівля закладу повністю зруйнована,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, там зазначено, що на місці удару працюють всі відповідні служби: "Розгорнутий штаб ліквідації наслідків", – написали в пресслужбі ОВА.

Зверніть увагу! Ромни – це місто з багатовіковою історією. Перша згадка про цей населений пункт датується 1096 роком. За даними 2017 року, в ньому проживало близько 40 тисяч людей.

На початку повномасштабного вторгнення Ромни окупували росіяни. Збройні Сили звільнили місто 31 березня 2022 року. До російського кордону автошляхами близько 150 кілометрів.

Обстріли Сумщини

У Сумській ОВА 23 серпня констатували, що вночі та вранці росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області.

"Зафіксовано 26 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Дружбівська, Свеська громади", – повідомили в обласній адміністрації, додавши, що обійшлось, за попередньою інформацією, без людських жертв.