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Роналду може стати героєм реаліті-шоу від Facebook: відомо гонорар футболіста

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Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду

Соціальна мережа Facebook планує запустити реаліті-шоу за участю зіркового португальського нападника Кріштіану Роналду.

Переговори між португальським форвардом та корпорацією Марка Цукерберга знаходяться на ранній стадії, повідомляє журнал Variety.

Саме шоу буде засноване на документальному серіалі про гравця в американський футбол Тома Бреді "Том проти часу".

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Відомо, що компанія запропонувала Кріштіану 10 мільйонів доларів за 13 епізодів з його участю.На аккаунт португальского футболіста підписано більше, ніж 120 мільйонів користувачів у Facebook.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 канал
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