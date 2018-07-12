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Роналду не зіграє за "Ювентус" у матчі проти "Реала"

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Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду

Новачок "Ювентуса", португалець Кріштіану Роналду не допоможе команді в товариському матчі проти свого колишнього клубу – "Реала".

Зустріч "Ювентуса" і "Реала" пройде в рамках Міжнародного кубка чемпіонів 5 серпня в США, а Роналду тільки 30 липня приєднається до свого нового клубу, повідомляють іспанські ЗМІ.

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Таким чином, він не встигне набрати належну форму за п'ять днів, та й сам не хоче дебютувати за "Ювентус" в матчі зі своєю колишньою командою.

33-річний Роналду перебрався в "Ювентус" в статусі рекордсмена і живої легенди "Реала" – на його рахунку 450 голів у 438 матчах за клуб.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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