Роналду під час ЧС-2018 відмовився від номера-люкс і жив у стандартному номері

Стали відомі подробиці проживання збірної Португалії в Саранську під час чемпіонату світу 2018 року.

Під час групового етапу команда розташовувалася в готелі "Меркурій". Капітану і лідеру збірної Кріштіану Роналду пропонували номер-люкс, але він наполіг на стандартних апартаментах вартістю 4 300 рублів (приблизно 1 750 гривень), інформує "Сегодня".

Роналду жив на шостому поверсі в одномісному 607-му номері з кондиціонером, міні-баром і телевізором з плоским екраном. Дизайн - в холодних тонах, мінімум меблів, з вікна відкривається вид на саму жваву магістраль Саранська. Спав Роналду на ліжку розміру "кінг-сайз".

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У готелі не стали коментувати інформацію про спрацювання пожежної безпеки вночі, на що скаржилися японські футболісти напередодні матчу з Колумбією в 1/8 фіналу ЧС-2018.

Зате в готелі спростували чутки про те, що іранські вболівальники шуміли під вікнами і заважали спати португальським футболістам, зокрема, Роналду. На відео потрапило, як Роналду просить іранських уболівальників не шуміти під його вікном.

Cristiano Ronaldo asks the Iran fans outside his hotel window to keep quite so he can sleep.



Damn! They have waken up the beast. pic.twitter.com/StkMLLDiDs — Zeeshan⁷ (@FinishRonaldo) 25 червня 2018 р.

"Подібне не могло статися через досконалу систему звукоізоляції в номерах готелю. Тим більше що Роналду жив на шостому поверсі", – сказав керуючий готелю.