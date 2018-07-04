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Роналду під час ЧС-2018 відмовився від номера-люкс і жив у стандартному номері

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Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду

Стали відомі подробиці проживання збірної Португалії в Саранську під час чемпіонату світу 2018 року.

Під час групового етапу команда розташовувалася в готелі "Меркурій". Капітану і лідеру збірної Кріштіану Роналду пропонували номер-люкс, але він наполіг на стандартних апартаментах вартістю 4 300 рублів (приблизно 1 750 гривень), інформує "Сегодня".

Роналду жив на шостому поверсі в одномісному 607-му номері з кондиціонером, міні-баром і телевізором з плоским екраном. Дизайн - в холодних тонах, мінімум меблів, з вікна відкривається вид на саму жваву магістраль Саранська. Спав Роналду на ліжку розміру "кінг-сайз".

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У готелі не стали коментувати інформацію про спрацювання пожежної безпеки вночі, на що скаржилися японські футболісти напередодні матчу з Колумбією в 1/8 фіналу ЧС-2018.

Зате в готелі спростували чутки про те, що іранські вболівальники шуміли під вікнами і заважали спати португальським футболістам, зокрема, Роналду. На відео потрапило, як Роналду просить іранських уболівальників не шуміти під його вікном.

"Подібне не могло статися через досконалу систему звукоізоляції в номерах готелю. Тим більше що Роналду жив на шостому поверсі", – сказав керуючий готелю.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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