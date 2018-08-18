Роналду пройшов посвяту в "Ювентусі" і заспівав на стільці: відео
Футболіст туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду пройшов процедуру посвяти в новому клубі.
Португалець під час вечері з одноклубниками пройшов церемонію посвяти. Роналду, стоячи на стільці, заспівав пісню та станцював.
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Нагадаємо, перехід Роналду з "Реала" обійшовся "Ювентусу" близько 105 млн євро. Португалець підписав контракт на 4 роки із зарплатою 30 млн євро за сезон.
У суботу, 18 серпня, португалець може дебютувати за нову команду в матчі Серії А проти "К'єво".
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Джерело: 24 Канал
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