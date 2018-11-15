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      Роналду зробив пропозицію своїй дівчині, – ЗМІ

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      Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес
      Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес

      Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду збирається одружитися. Португальский футболіст нарешті вирішив узаконити стосунки із матір’ю своєї доньки.

      Португальський форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду заручився зі своєю подругою – іспанською моделлю Джорджиною Родрігес, повідомляє The Mirror.

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      Джорджина відповіла згодою на пропозицію португальця узаконити стосунки. Видання пише, що Родрігес вже розпочала підбирати весільну сукню.

      Нещодавно закоханих сфотографували із новими каблучами Cartier. А сама Джорджина показала фото прикраси у своєму Instagram.


      Роналду зробив пропозицію своїй дівчині

      Нагадаємо, що Кріштіану Роналду відвідав Лондон разом зі своєю дружиною Джорджиною Родрігес. Подружжя перебувало в столиці Великобританії декілька днів, але відпочинок вони провели не лише вдвох.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Кріштіану Роналду Зіркові весілля
      Джерело: 24 Канал
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