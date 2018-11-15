Роналду зробив пропозицію своїй дівчині, – ЗМІ

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду збирається одружитися. Португальский футболіст нарешті вирішив узаконити стосунки із матір’ю своєї доньки.

Португальський форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду заручився зі своєю подругою – іспанською моделлю Джорджиною Родрігес, повідомляє The Mirror.

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Джорджина відповіла згодою на пропозицію португальця узаконити стосунки. Видання пише, що Родрігес вже розпочала підбирати весільну сукню.

Нещодавно закоханих сфотографували із новими каблучами Cartier. А сама Джорджина показала фото прикраси у своєму Instagram.



Роналду зробив пропозицію своїй дівчині

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду відвідав Лондон разом зі своєю дружиною Джорджиною Родрігес. Подружжя перебувало в столиці Великобританії декілька днів, але відпочинок вони провели не лише вдвох.

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