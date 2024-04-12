Повітряний простір Києва, "як відкрита дорога": у ЗСУ відреагували на провокативні заяви

Оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке, коментуючи атаку 11 квітня, написав, що повітряний простір Києва для росіян, "як відкрита дорога". У Повітряних силах не стали коментувати ці заяви, однак зауважили, що деякі дані мають залишатися секретними, адже ворог завжди проводить розвідку.

На цьому наголосив речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону. Він також додав, що про кількість ракет до систем ППО знають партнери України, передає 24 Канал.

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Деякі дані не можуть розкривати

У Повітряних силах наголосили, що ворог намагається з'ясувати тактику ЗСУ. Зокрема, окупанти прагнуть дізнатися, як у нас переміщують системи ППО та як використовують мобільні вогневі групи. Звичайно ж, інформація про застосування певних систем має обмежений доступ.

Водночас Євлаш не став коментувати заяви німецького оглядача про "відкриту дорогу" в повітряному просторі Києва. Він лише вкотре наголосив, що окупанти проводять розвідку з відкритих джерел, а тому деякі дані не можна розкривати.

Ми не можемо розповідати, оскільки противник використовує розвідку з відкритих джерел. І ми не можемо виключати, що саме цей ефір зараз дивляться у Росії,

– наголосив Євлаш.

Що написав оглядач Bild

Рьопке, коментуючи масовану атаку 11 квітня, заявив, що "в Україні закінчилися ракети Patriot та Iris-T. Також вичерпано або знищено більшість інших запасів засобів протиповітряної оборони". Оглядач додав, що на складах країн Заходу є сотні потрібних Україні систем і тисячі ракет.

Однак варто наголосити, що Рьопке неодноразово вдавався до маніпулятивних заяв та вкидів щодо України. Зокрема, він цинічно критикував президента Володимира Зеленського та вже ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного через те, що вони буцімто "надто бережуть людей". Загалом німецький оглядач написав чимало статей, які охоче цитували російські пропагандисти.

Коментуючи слова Рьопке, що в Україні закінчилися ракети Patriot, речник Повітряних сил Ілля Євлаш наголосив, що реальні дані про озброєння мають партнери України.

"Наші партнери знають про нашу потребу. Вони знають, скільки в нас є ракет, скільки нам необхідно ще. Однак не варто піддаватись паніці, оскільки ви бачите й сьогоднішній результат, як відпрацювали наші мобільні вогневі групи", – наголосив Євлаш.