Росгвардія стає однією з найпотужніших силових структур у Росії. До таких висновків дійшла британська розвідка, яка відзначає зростання могутності цієї структури через формування добровольчих підрозділів та інтеграції до неї "ветеранів" ПВК "Вагнера".

Трішки історії

Ну що тут скажеш? Молодці британські розвідники, до правильних висновків доходять на початку 2024 року. Приблизно до тих, про які в Україні писали у відкритих джерелах, а не секретних звітах, які формуються коштом багатомільйонного бюджету Великої Британії. При цьому відзначалися не лише процеси, що сприяли зростанню авторитету Віктора Золотова, а й мілітаризації Росгвардії.

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Згідно з заявками 2023 року, які були задоволені, підрозділи Росгвардії отримають "озброєння" та "військову техніку" штатно. Техніка для підрозділів Росгвардії закуповуватиметься згідно з держоборонзамовленням.

Це фактично ідентичний шлях розвитку, який свого часу був у внутрішніх військ МВС СРСР. Після розвалу СРСР це формування деякий час було й у складі Росії.

Важкоозброєні внутрішні війська МВС СРСР були сформовані 1989 року у Новочеркаську як батальйон 100 дивізії оперативного призначення ВВ МВС СРСР.

До речі, саме в Новочеркаську в 1962 році відбулося одне з найкривавіших придушень страйку робітників Новочеркаського електровозобудівного заводу імені Будьонного (НЕВЗ). Тоді багатотисячний мітинг був розстріляний міліцією та військами. Фантомний біль? Ну, таке…

1989 року внутрішні війська отримали на озброєння танки Т-62М і ПТ-76, ББМ і навіть артилерію. Це дозволило використовувати їх під час першої та другої чеченських воєн як повноцінні механізовані/танкові підрозділи.

Але важливо інше.

Майбутнє Росії – Російська феодалізація

Озброювали внутрішні війська МВС у СРСР, а потім у Росії важкою технікою через нестабільну ситуацію в країні. СРСР тріщав по швах наприкінці 1980-х років, а у 1990-х тріщала вже Російська Федерація. Танки на озброєнні поліцейської структури це не те, чому росіянам слід радіти. Це ознака тріщини.

Зауважте Чи втягнуть Україна та Ізраїль США назад у світову історію?

Багато експертів, коли говорять про післявоєнну Росію, то говорять про її розпад. Я не можу сказати, що розпад Росії це єдиний результат її повоєнного існування. Водночас перетворення з Російської Федерації на Російську феодалізацію – цілком реальне.

Феодальні наділи, керовані місцевими царями-олігархами, зі своїми приватними арміями, законами та повною непокорою центру. Саме такою і буде післявоєнна Росія.

Озброєння ж Росгвардії танками та артилерією – це найяскравіша ознака внутрішньої дестабілізації Росії й занурення її в хаос. Назад у 90-ті! А то й гірше.

Британській розвідці – привіт! Добре працюєте. Із затримкою приблизно у 12 місяців, але загалом, непогано.