Таку думку 24 Каналу висловив експрацівник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, пригадавши заколот Євгєнія Пригожина. Він додав, що коли хтось посилює певну військову структуру, то тим самим створює для себе потенційну загрозу.

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Чим це небезпечно для Путіна

Бійці ПВК "Вагнера" колись допомагали російському диктатору розв'язувати оперативні завдання. Відтак Пригожин розумів, що без вагнерівців Путін на фронті нічого не може зробити. З іншого боку, бійці ПВК – це достатньо велика сила, щоб її боятися.

Путін знову йде тою самою стежкою. Він повторює свої власні помилки та сподівається, що Віктор Золотов, його колишній охоронець, який зараз очолює росгвардію, є людиною іншого типу, ніж Пригожин. Він не такий авантюрний, медійний та популярний,

– розповів Сергій Жирнов.

Пригожин умів створювати красиві відео, пояснювати все доступною, лайливою мовою, яка зрозуміла простим росіянам. У Золотова такого таланту немає і поки він не намагається спекулювати на своїй публічності. Цієї ролі йому взагалі не передбачили.

"Однак посилюючи цю структуру Путін все одно створює для себе нову загрозу", – підкреслив експрацівник КДБ.

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