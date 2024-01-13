Такое мнение 24 Каналу высказал экс-работник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, вспомнив мятеж Евгения Пригожина. Он добавил, что если кто-то усиливает определенную военную структуру, то создает для себя потенциальную угрозу.
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Чем это опасно для Путина
Бойцы ЧВК "Вагнер" когда-то помогали российскому диктатору решать оперативные задачи. Следовательно, Пригожин понимал, что без вагнеровцев Путин на фронте ничего не может сделать. С другой стороны, бойцы ЧВК – достаточно большая сила, чтобы ее бояться.
Путин снова идет по той же тропе. Он повторяет свои ошибки и надеется, что Виктор Золотов, его бывший охранник, который сейчас возглавляет росгвардию, является человеком другого типа, чем Пригожин. Он не такой авантюрный, медийный и популярный,
– рассказал Сергей Жирнов.
Пригожин умел создавать красивые видео, объяснять все доступным, ругательном языком, понятным простым россиянам. У Золотова такого таланта нет и пока он не пытается спекулировать на своей публичности. Эту роль ему вообще не предусмотрели.
"Однако усиливая эту структуру, Путин все равно создает для себя новую угрозу", – подчеркнул экс-работник КГБ.
Актуальные новости о Владимире Путине
- Российский диктатор хочет усилить росгвардию новыми подразделениями. Туда уже добавили несколько батальонов, в том числе батальон вагнеровцев. В июле 2023 года росгвардии разрешили использовать тяжелое вооружение. В разведке Великобритании предполагают, что Кремль станет активнее использовать росгвардию для различных операций.
- В России умер личный эксперт по долголетию Владимира Путина, который обещал, что поможет диктатору дожить до 120 лет. Ученый-геронтолог прожил 77 лет и активно сотрудничал с российским президентом. Он утверждал, что работает над методом замедления старения. Так человек якобы сможет прожить 110 – 120 лет. Это он спрогнозировал и Путину и пообещал ему долгие годы правления.
- Владимир Путин впервые за 25 лет приехал на Чукотку. Ранее он ездил только по центральным регионам, но свой первый визит в 2024 году решил совершить в самый отдаленный. Интересно, что там он навестил теплицу с огурцами. Также стоит заметить, что этот субъект России по своей площади больше, чем Украина, однако глава Кремля за все годы у власти там не был.