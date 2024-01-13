Такое мнение 24 Каналу высказал экс-работник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, вспомнив мятеж Евгения Пригожина. Он добавил, что если кто-то усиливает определенную военную структуру, то создает для себя потенциальную угрозу.

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Чем это опасно для Путина

Бойцы ЧВК "Вагнер" когда-то помогали российскому диктатору решать оперативные задачи. Следовательно, Пригожин понимал, что без вагнеровцев Путин на фронте ничего не может сделать. С другой стороны, бойцы ЧВК – достаточно большая сила, чтобы ее бояться.

Путин снова идет по той же тропе. Он повторяет свои ошибки и надеется, что Виктор Золотов, его бывший охранник, который сейчас возглавляет росгвардию, является человеком другого типа, чем Пригожин. Он не такой авантюрный, медийный и популярный,

– рассказал Сергей Жирнов.

Пригожин умел создавать красивые видео, объяснять все доступным, ругательном языком, понятным простым россиянам. У Золотова такого таланта нет и пока он не пытается спекулировать на своей публичности. Эту роль ему вообще не предусмотрели.

"Однако усиливая эту структуру, Путин все равно создает для себя новую угрозу", – подчеркнул экс-работник КГБ.

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