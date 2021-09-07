Спокійна ніч, але тонни сміття на вулицях: хасиди в Умані святкують Рош га-Шана

Хасиди в Умані протягом 6 – 8 вересня відзначають Рош га-Шана. З цієї нагоди до України прибули десятки тисяч паломників. Поліція констатує, що перша ніч святкування пройшла спокійно. Щоправда, епідемічну ситуацію не можна назвати хорошою, бо вже зареєстрували випадки коронавірусу серед гостей міста.

Цього року в Умані перебувають близько 30 тисяч хасидів. У мережі пишуть, що вулиці міста – брудні, оскільки вже вивезли близько 18 тонн сміття.

До теми Єврейське свято Рош га-Шана-2021: що не можна робити у подію

Додамо, міська голова Умані Ірина Плєтньова розповідала, що територія міста справді брудна, бо власники готелів начебто не хотіли займатись вивезенням сміття.

Є перші порушення

Поліція повідомляє, що наразі все спокійно. Правоохоронці отримали 13 заяв та повідомлень про події, пов'язані з хасидами. У результаті відкрили одну кримінальну справу, вона стосується наркотиків. Крім цього, склали 2 адміністративні протоколи про порушення правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію держави.



Поліція патрулює місто / Фото поліції Черкащини

За весь час перебування хасидів в Умані 38 разів повідомляли про порушення порядку. Склали 6 адміністративних протоколів та порушили 3 провадження. Зокрема, щодо підробки довідок про ПЛР-тести та фальшиві водійські права.

В Умані чергують близько 1 тисячі правоохоронців. Вони патрулюють вулиці цілодобово. До слова, на допомогу українським поліцейським прибули 11 колег з Ізраїлю.

Перші випадки коронавірусу

Раніше повідомляли про нестійку епідемічну ситуацію в Умані. Там вже зареєстрували перші випадки коронавірусу серед хасидів, які прибули на свято. Місцева влада слідкує, щоб паломники дотримувались карантинних обмежень. Зауважимо, хасиди повинні виконувати протиепідеміологічні норми: носити маски, дотримуватися дистанції тощо.

Щоб збільшити показники тестування хасидів, перед святом залучили волонтерів з України та Ізраїлю.



Хасиди в Умані / Фото "Думская"

Наймасовіша молитва

В Умані 6 вересня відбулася наймасовіша молитва хасидів, що називається Тікун а-Клалі. У ній взяли участь понад 10 тисяч людей. Паломники зачитували тексти з 10 псалмів царя Давида. Вважають, що це покута за гріхи.

Захід пройшов спокійно, порушень не було.

До речі Щирі картинки-привітання зі святом Рош га-Шана-2021

Що відомо про свято Рош га-Шана

Це свято ще називають єврейським Новим роком. У ці дні віряни моляться та переосмислюють своє життя, щоб Бог визначив йому гарну долю на наступний рік. Зазвичай його відзначають на початку осені. Цього року Рош га-Шана припадає 6 – 8 вересня.

В Умані похований раббі Цадик Нахман – засновник брацлавського хасидизму. Тому хасиди щороку на Новий рік приїздять до його могили.

У 2020 році через карантин Україна закрила свої кордони. Попри це, тисячам паломників таки вдалось потрапили до Умані.



Перша ніч святкування в Умані / Фото поліції Черкащини